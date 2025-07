Montelupo Fool Park, ultimo weekend all'insegna di musica dal vivo, dj set e street art

l Parco dell’Ambrogiana si prepara ad accogliere l’ultimo, attesissimo weekend di Montelupo Fool Park 2025: un’edizione rinnovata, che ha coinvolto numerosi giovani e attirato un pubblico eterogeneo e partecipe.

Dal 18 al 20 luglio, la manifestazione si articolerà tra Main Stage e Chill Zone, due aree pensate per offrire esperienze diverse ma complementari: concerti e dj set da una parte, live più intimi e momenti di ascolto dall’altra. La programmazione musicale, a cura di Ottobit, porterà sul palco artisti emergenti e performer della scena locale e nazionale.

Accanto alla musica tornano street food, aree relax e anche l’ampia proposta di Fool Extra con laboratori creativi, mercatini vintage, giochi in legno, live painting e la collaborazione con Orme Radio.

Il programma del weekend

Venerdì 18 luglio

A partire dalle 20:30, la Chill Zone ospita l’open mic della Not Sober Crew, che invita artisti locali a esibirsi tra rap e spoken word. In contemporanea, dalle ore 21:00, spazio alla street art e al live painting con Forma, Log, Danmariti, Kote e Jack.

A seguire, il Main Stage accende la serata con SpotFriday, una vera e propria maratona musicale con Ghera, 4Nice, Gin P e Allix, che si alterneranno alla console in un viaggio sonoro tra Pop, Hip Hop, Trap, Techno, Drum&Bass e Garage. Radio Fool Park seguirà l’intero evento con interviste e approfondimenti dal vivo.

Sabato 19 luglio

Alle ore 21:00 la Chill Zone accoglie Andrea Mignone, cantautore pisano che proporrà un set tra cantautorato italiano e neofolk americano, con testi poetici e atmosfere calde.

Dalle 22:30, il Main Stage celebra il ritorno a sorpresa di Incubo, artista originario di Montelupo, che presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo album dopo aver calcato i palchi di tutta Italia. A chiudere la serata sarà CIULLA, con un dj set 100% italiano accompagnato da Rugo e da un momento speciale pensato per il pubblico: zucchero filato per tutti.

Durante la serata, proseguono le attività di Fool Extra con giochi in legno e l’animazione curata da Orme Radio.

Domenica 20 luglio – Gran finale

Alle ore 22:00, sul Main Stage sale G3M, vincitore del contest PLAY OUT, con il suo sound che fonde post-punk e pop italiano, arricchito da testi intensi e sonorità originali. A seguire, la chiusura ufficiale è affidata alle AB29, band alternative rock toscana che presenterà Magnitudo, il primo album interamente in italiano: un lavoro potente e viscerale, ideale per concludere due weekend all’insegna della musica, della creatività e della partecipazione giovanile.

Montelupo Fool Park è un progetto promosso dal Comune di Montelupo Fiorentino, in partenariato con COeSO Empoli e Sociolab, con il cofinanziamento dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate