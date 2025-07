Nuovi eventi e iniziative: ConfSport Confcommercio incontra l'Assessore allo Sport di Pontedera

Nuovi eventi per coinvolgere attività e associazioni sportive del territorio e un incontro dedicato agli adempimenti normativi, fiscali e formativi che riguardano tutte le attività in ambito sportivo, in vista delle novità che interesseranno il Terzo Settore e il mondo sportivo. Questi i temi al centro dell'incontro tra il nuovo gruppo ConfSport Confcommercio Pisa e l'assessore allo Sport del Comune di Pontedera Mattia Belli, presente insieme alla consigliera comunale con delega alla valorizzazione sportiva Alice Paletta, e alla Consigliera comunale con delega alle politiche turistiche Simona Leggerini.

Presenti per Confcommercio, il presidente Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti, il presidente ConfSport Confcommercio Pisa Luca Mattonai, i vicepresidenti ConfSport Francesca Bufalini e Marco Rossi e i referenti sindacali Confcommercio Pisa Agnese Profeti e Luca Pisani.

“ConfSport ha l'ambizione e l'obiettivo di supportare le società sportive dilettantistiche, le associazioni e le attività sportive del territorio in modo capillare, attraverso un percorso che ci porterà a visitare tutti i comuni della provincia” afferma la vicepresidente di ConfSport Confcommercio Pisa Francesca Bufalini. “Ringraziamo il Comune di Pontedera per la disponibilità, convinti di aver gettato le basi per programmare nuovi eventi, progetti e iniziative in grado di favorire la collaborazione tra amministrazioni locali e associazioni sportive”.

“Siamo convinti che sport, turismo e commercio debbano camminare insieme, generando valore per le comunità e per le imprese del mondo sportivo. Il nostro impegno è lavorare fin da ora affinché lo sport abbia un ruolo centrale nello sviluppo economico e sociale del territorio”.

“L’incontro con l’Assessore allo Sport di Pontedera, è stato un momento importante per avviare un dialogo concreto e costruttivo sul ruolo dello sport nel territorio” afferma il Presidente Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti “Come Confcommercio vogliamo essere un punto di riferimento per associazioni, imprese e istituzioni, promuovendo eventi, idee e sinergie capaci di generare valore per tutta la comunità”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

Notizie correlate