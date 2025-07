Nuovo appuntamento con Il Mercatale in Empoli

Anche nel mese di luglio il mercato agroalimentare "Il Mercatale in Empoli" non si è fermato. Nuovo appuntamento con la qualità e le eccellenze locali del territorio, sabato 19 luglio 2025, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, lato parco Mariambini.

Ecco le aziende 'vetrina della qualità' in bella mostra che esporranno sabato prossimo: l’azienda agricola Belvedere porterà pasta e olio extravergine di oliva; salumi, carne di vitello, di maiale, di pollo e coniglio di Marco macelleria; l’azienda agricola

Marco Scarselli di Fucecchio delizierà gli avventori con frutta e verdura con frutta e verdura. Non mancheranno all'appello, La Contadina presente con i suoi formaggi caprini e l’azienda agricola Luigina d’Ercole con le verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa