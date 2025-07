Ondate di calore, i servizi porta a porta spostati alle ore serali per tutela operatori

Di fronte alle ondate di calore sempre più intense, Alia Plures introduce misure straordinarie per tutelare la salute del proprio personale operativo. In adeguamento alle ‘linee di indirizzo regionali per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare’ approvate dalla Regione Toscana (delibera di giunta n. 806 del 16/06/2025), l’azienda ha siglato un protocollo con la RSU aziendale per modificare temporaneamente la turnazione dei servizi con attività fisica intensa (raccolta porta a porta e spazzamento manuale in supporto alla spazzatrice) svolti all’esterno in orari pomeridiani.

Le nuove disposizioni, in vigore dal 21 luglio al 31 agosto 2025, rappresentano un intervento straordinario che va oltre le indicazioni contenute nelle linee guida regionali, con un impegno concreto a riorganizzare i servizi in modo strutturato e sostenibile per il periodo estivo caratterizzato da calore estremo. Prevedono lo spostamento dei servizi di raccolta porta a porta previsti nel turno pomeridiano alle ore serali, con avvio alle ore 20, e una rimodulazione degli interventi di spazzamento manuale di supporto a quello meccanico. Lo spazzamento meccanico pomeridiano potrà avere l’intervento manuale differito in orari meno critici, oppure sarà svolto in modalità ‘alleggerita’, con attenzione ai punti sensibili.

Si ricorda agli utenti che le modalità di esposizione dei contenitori restano invariate: i rifiuti devo essere esposti la sera precedente il giorno del ritiro, come già previsto dal calendario, e i contenitori ritirati soltanto dopo l’avvenuto svuotamento. Per quanto riguarda i servizi di pulizia dei mercati settimanali, non rinviabili per motivi legati alla riapertura della viabilità, l’attività verrà comunque garantita nelle consuete fasce orarie, con pause compensative per contenere i rischi conseguenti al calore.

‘Con queste misure intendiamo coniugare la continuità del servizio con la massima attenzione alla sicurezza dei nostri colleghi che ogni giorno lavorano all’esterno, anche con condizioni meteo sempre più estreme. È una scelta di responsabilità che mette al centro le persone, senza compromettere la qualità del servizio reso ai cittadini’, ha dichiarato Alessio Arrighi, direttore Servizi di Alia Plures.

Le modifiche sono state definite anche sulla base dell’analisi dei dati storici delle temperature orarie. Parallelamente, l’azienda rafforza le azioni a tutela dei lavoratori attraverso la fornitura di acqua e sali minerali per una corretta idratazione, la dotazione di specifici dispositivi di protezione individuale e il monitoraggio costante da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.