Scossa nel PD: Schlein commissaria la federazione di Pisa

"La Segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ha formalizzato alla Commissione Nazionale di Garanzia il commissariamento della Federazione Pd di Pisa individuando nell'onorevole Vinicio Peluffo il Commissario che dovrà gestire la fase politica dei prossimi mesi". La notizia viene diramata da Igor Taruffi in una nota.

Il responsabile organizzazione della segreteria nazionale del PD spiega che si tratta di "una scelta necessaria per affrontare nel migliore dei modi gli importanti passaggi elettorali che coinvolgeranno la Federazione di Pisa a partire dalle elezioni regionali provando a superare le tensioni che da tempo attanagliano la Federazione del Pd".

Dopo la scelta, il presidente regionale della Toscana Antonio Mazzeo dice di "non comprendere la decisione" e aggiunge: "Aspetto di leggere il provvedimento emanato a livello nazionale, perché non riscontro alcun elemento che giustifichi il commissariamento della federazione Pd pisana in questi modi e in questi tempi. A Oreste Sabatino va intanto il mio ringraziamento per l'attaccamento al partito e l'impegno che ha sempre dimostrato in questi anni tutt'altro che semplici''.

E lo stesso Sabatino come la pensa? In una nota spiega: "Esprimo rammarico e dispiacere per quanto accaduto: il Pd è il partito che ho contribuito a fondare e a cui ho dedicato gran parte del mio impegno politico. Ad oggi non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, anche perché, stando alle notizie pubblicate, l'iter del commissariamento risulta avviato ma non ancora formalmente concluso. Nei prossimi giorni sarà importante comprendere se questa decisione risponda a motivazioni di natura statutaria o se si configuri piuttosto come un atto di natura esclusivamente politica''.

