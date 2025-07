Pool Use, continuità nel minibasket: Emanuela Lora confermata responsabile

Emanuela Lora sarà anche il prossimo anno alla guida del settore minibasket di Pool Use, la società della grande famiglia biancorossa che cura la base su cui è costruita tutta l’attività. Numericamente importante, il minibasket è da sempre un settore curato e seguito da uno staff di istruttori che fa della competenza e della passione le caratteristiche più importanti.

E, dopo lunghe esperienze in diverse società a livello nazionale, Emanuela Lora è approdata alla Lazzeri nel 2021/2022 proprio come allenatrice di un gruppo. Poi, dalla stagione successiva, è diventata responsabile del settore e quindi, a settembre, inizierà la sua quarta stagione in questo importante ruolo. Assieme al presidente Pool Use, Simone Batani, è già iniziato il lavoro per definire lo staff istruttori e per la gestione degli spazi, un settore che cura la stessa società. L’obiettivo numero uno resta sempre far divertire i bambini più piccoli e farli appassionare alla pallacanestro, la cosa fondamentale non solo per lo staff ma anche per tutta la società biancorossa. Il minibasket è e resta sempre la base su cui poggia tutta l’attività.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa