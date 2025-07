Prende il via il nuovo corso di laurea in Biotech Engineering for Health

Al via le iscrizioni per l’accesso al nuovo corso di laurea triennale Biotech Engineering for Health dell’Università di Siena.

Si tratta di un percorso interclasse innovativo, unico nel panorama universitario italiano, che unisce in modo sinergico le competenze di tre dipartimenti: Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche, Medicina Molecolare e dello Sviluppo e Biotecnologie, Chimica e Farmacia.

Il corso, erogato interamente in lingua inglese, mira a formare figure professionali altamente qualificate nel settore della salute e delle scienze della vita, attraverso una solida preparazione interdisciplinare che coniuga biotecnologie e ingegneria dell’informazione.

L’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha espresso parere favorevole all’istituzione del nuovo corso di laurea promosso dall’ateneo senese

Il bando di ammissione — 80 i posti disponibili, di cui 15 per studenti non europei — sarà pubblicato a partire dal 18 luglio sul sito biotech-engineering.unisi.it .

Sono già numerose le manifestazioni di interesse ricevute da parte di studenti italiani e internazionali attraverso il portale dedicato alla sottomissione delle domande apply.unisi.it .

Le ammissioni si articoleranno in due sessioni: la prima resterà aperta solo per pochi giorni, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 24 luglio; la seconda si terrà alla fine dell’estate, con termine ultimo per le candidature il 2 settembre.

Le selezioni si baseranno sul punteggio conseguito al test di ammissione CISIA English TOLC-I. Per i candidati non europei è prevista anche una prova orale.

Il programma è stato progettato per offrire una formazione integrata e avanzata, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, alla bioinformatica, all’elettronica e alla robotica applicate alla medicina. Gli studenti acquisiranno competenze trasversali che spaziano dalla biologia molecolare alla genetica, dalla medicina rigenerativa allo sviluppo di farmaci, fino ad arrivare alle tecnologie digitali per l’analisi e l’elaborazione di dati biomedici. Una solida preparazione in matematica, fisica, chimica e biostatistica fornirà inoltre gli strumenti analitici necessari per affrontare le sfide della ricerca e dell’innovazione tecnologica.

Il percorso formativo include anche insegnamenti su aspetti gestionali e normativi del settore biotecnologico, fondamentali per operare in contesti internazionali e regolati.

Il corso permette inoltre agli studenti di scegliere, entro il terzo anno, la classe di laurea di appartenenza tra L-2 (Biotecnologie) e L-8 (Ingegneria dell’Informazione), offrendo così una flessibilità formativa in linea con i propri interessi e obiettivi professionali.

L’Università di Siena, da anni punto di riferimento nei settori delle biotecnologie e dell’ingegneria dell’informazione, consolida con questo nuovo corso il proprio ruolo di polo d’eccellenza. Il territorio senese rappresenta un contesto particolarmente favorevole alla formazione e alla ricerca, grazie alla presenza di realtà di rilievo come la Fondazione Biotecnopolo di Siena, la Fondazione Toscana Life Sciences, il Policlinico “Santa Maria alle Scotte”, la Fondazione Siena Artificial Intelligence Hub (SAIHUB) e il Centro R&S di GSK. Queste collaborazioni offrono agli studenti l’opportunità di confrontarsi con progetti all’avanguardia e di sviluppare solide connessioni con il mondo della ricerca e dell’industria.

Grazie all’elevata qualità del corpo docente, alla solidità dell’impianto scientifico e alla ricchezza del contesto territoriale, il nuovo corso di laurea in Biotech Engineering for Health si presenta come una proposta formativa di alto profilo, pensata per formare professionisti capaci di affrontare con competenza le sfide nei settori del biotech, dell’health-tech e dell’innovazione biomedica.

Il presidente del corso di laurea Domenico Prattichizzo a nome di tutto il Comitato Ordinatore, ne sottolinea il valore sia a livello nazionale che internazionale, evidenziando come si tratti del primo corso in Italia a soddisfare contemporaneamente i requisiti di due classi di laurea: Ingegneria dell’Informazione e Biotecnologie.

I laureati in Biotech Engineering for Health acquisiranno competenze integrate provenienti da ambiti disciplinari diversi, un requisito ormai fondamentale per affrontare con efficacia le trasformazioni del mondo della salute e della tecnologia in questa nuova era.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa