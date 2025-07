Progetto 'Nati per Leggere': sono arrivati in Biblioteca i nuovi libri dalla Rete Rea.net

La Biblioteca 'Adrio Puccini' di Santa Croce sull’Arno si arricchisce di nuove proposte dedicate ai più piccoli. Sono arrivati i libri inviati dalla rete bibliotecaria Rea.net per arricchire la sezione dedicata al progetto 'Nati per Leggere'.

Il programma nazionale Nati per Leggere, nato nel 1999, da oltre 25 anni promuove la lettura ad alta voce nella fascia 0-6 anni.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra bibliotecari, pediatri, educatori e volontari, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo cognitivo, relazionale ed emotivo dei bambini fin dai primi mesi di vita, attraverso il contatto quotidiano con i libri e le storie. Nati per Leggere è attivo in tutta Italia e riconosciuto a livello scientifico per il valore educativo e affettivo che attribuisce alla lettura condivisa in famiglia.

La biblioteca, da anni attenta alla promozione della lettura precoce, è uno dei punti di riferimento sul territorio per le famiglie con bambini in età prescolare. Grazie alla rete Rea.net è stato possibile rinnovare e ampliare il patrimonio librario dedicato alla prima infanzia, con l’arrivo di numerosi albi illustrati, libri cartonati e titoli selezionati con cura dagli esperti del settore. Questi nuovi volumi sono a disposizione delle famiglie, delle scuole dell’infanzia e degli educatori, con la possibilità di prenderli in prestito o consultarli negli spazi dedicati alla lettura per i più piccoli.

L’amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel sostenere il diritto alla lettura fin dalla nascita, promuovendo iniziative inclusive e di qualità, in sinergia con le reti bibliotecarie e i servizi educativi del territorio.

Invitiamo tutti i cittadini a visitare la Biblioteca per scoprire le novità librarie e partecipare alle attività in programma, nell’ambito di un percorso che mette al centro la crescita culturale dei bambini e il valore della comunità.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

