Proseguono i lavori per le canalette di via dei Cappuccini

Proseguono i lavori di sostituzione delle canalette delle acque piovane di via dei Cappuccini, all’altezza del sottopasso della stazione ferroviaria.

Lunedì 21 luglio 2025, per l’intera giornata, la ditta incaricata effettuerà i lavori di completamento di una manutenzione necessaria.

Per quanto riguarda la viabilità ne verrà attuata una alternativa che sarà evidenziata da cartelli mobili installati in questi giorni.

Nello specifico, il traffico dei mezzi pesanti sarà interdetto nel tratto del sottopasso, con deviazione, per chi proviene da via dei Cappuccini, su viale IV Novembre per poi riprendere verso viale Aldo Moro e la sua scorta (circonvallazione Sud). Le indicazioni saranno presenti già alla rotatoria di via dei Cappuccini.

Il traffico veicolare sarà interdetto solo per chi proviene da via Fabiani per dirigersi su via dei Cappuccini, con deviazione sugli altri sottopassi di via Arnolfo di Cambio e via Pratignone. Garantita invece la viabilità in senso opposto, da via dei Cappuccini verso la stazione ferroviaria.

Le lavorazioni porteranno qualche disagio ma sono state programmate proprio in questo periodo in cui il traffico veicolare è minore e le corse degli autobus sono ridotte rispetto ai mesi di apertura delle scuole.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa