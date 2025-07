Referendum Multiutility, FdI Empoli: "Garantire partecipazione consapevole e qualità democratica"

Fratelli d’Italia Empoli intende esprimere la propria posizione in merito alla proposta di referendum comunale sul progetto della Multiutility toscana, con particolare riferimento al dibattito relativo all’eventuale accorpamento con le prossime elezioni regionali.

La nostra riflessione parte da un principio che riteniamo essenziale in ogni processo democratico: il diritto dei cittadini ad esprimersi deve essere pienamente garantito, ma tale diritto va esercitato in un contesto che favorisca la comprensione dei contenuti, la trasparenza delle informazioni e l’effettiva libertà di giudizio.

Riteniamo che l’ipotesi di accorpare la consultazione referendaria comunale alle elezioni regionali sollevi questioni non solo organizzative. Il voto regionale ha una connotazione politica, programmatica e competitiva, con partiti, candidature e strategie che naturalmente influenzano il clima del confronto. In questo contesto, un quesito tecnico e articolato come quello sulla Multiutility rischierebbe di passare in secondo piano o, peggio, di essere interpretato alla luce di logiche elettorali estranee al suo contenuto.

Per questo riteniamo che una data distinta per il referendum rappresenti una garanzia a tutela della qualità democratica della consultazione poiché consentirebbe ai cittadini di confrontarsi in modo concentrato, informato e non condizionato, dedicando il giusto tempo e spazio alla valutazione del merito.

Comprendiamo le preoccupazioni legate ai costi organizzativi derivanti da una data separata. Tuttavia, riteniamo che la qualità del processo democratico non debba essere subordinata a valutazioni meramente economiche. La partecipazione consapevole e la comprensione approfondita dei quesiti sono elementi che rafforzano la legittimità dell’esito referendario e costituiscono, in sé, un investimento sul buon funzionamento delle istituzioni.

Nel merito, crediamo sia doveroso ribadire che le preoccupazioni circa la possibile privatizzazione dell’acqua pubblica, pur comprensibili alla luce del dibattito sin qui sviluppatosi, appaiono oggi superate. La recente presentazione del piano industriale della società Multiutility toscana ha escluso in modo esplicito la quotazione in borsa e l’ingresso di capitali privati, confermando la volontà di mantenere una governance integralmente pubblica dei servizi idrici e ambientali con investimenti tramite flussi di cassa, mutui e obbligazioni, evitando l’ingresso di capitali esterni.

Si tratta, dunque, di un punto dirimente, che merita di essere portato all’attenzione dell’opinione pubblica con precisione, perché ridimensiona significativamente i timori emersi nella fase iniziale del dibattito. Riteniamo pertanto opportuno favorire una discussione aggiornata, basata su fonti documentali e sul parere di soggetti competenti, da qualunque parte politica si pongano, che siano a favore o contrari al concetto di Multiutility, al fine di orientare le opinioni su basi oggettive.

Questo non significa che il dibattito debba essere chiuso, ma che il referendum dovrebbe porsi come occasione di verifica e confronto, nel rispetto del pluralismo e del principio di rappresentanza.

La posizione di Fratelli d’Italia Empoli è dunque ispirata da un approccio istituzionale e costruttivo. Nel rispetto delle posizioni di tutti coloro che, sino a oggi, si sono fatti promotori del referendum o si sono espressi sul tema, riteniamo opportuno garantire ai cittadini uno spazio di deliberazione autonoma e informata, attraverso un referendum calendarizzato in una data distinta da quella delle elezioni regionali.

Crediamo che questa scelta sia coerente con i principi costituzionali di buona amministrazione, trasparenza e partecipazione effettiva, nel pieno rispetto di tutti i cittadini che hanno sottoscritto la richiesta di referendum, ma anche dell’intero corpo elettorale.

Isacco Cantini, coordinatore Fratelli d’Italia Empoli

Cosimo Carriero, consigliere comunale Fratelli d’Italia Empoli, capogruppo

Francesca Peccianti, consigliere comunale Fratelli d’Italia Empoli

Danilo Di Stefano, consigliere comunale Fratelli d’Italia Empoli