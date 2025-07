Rinvio interruzione idrica programmata nel comune di Fucecchio

Acque comunica che l’intervento sulla rete idrica nel comune di Fucecchio, previsto per oggi giovedì 17 luglio, per problemi organizzativi sopraggiunti nel corso dell’esecuzione dell’intervento è rinviato a data da destinarsi. Pertanto, non ci saranno ripercussioni sul servizio idrico nelle vie Sbrilli, Sant’Antonio e Sotto la Valle.

L’intervento verrà riprogrammato a nuova data che sarà resa nota con successivo comunicato.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque spa