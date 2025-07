Riqualificazione urbana, dalla Regione ecco 10 milioni per Lucca

La Giunta Regionale ha approvato, su proposta dell’assessore a infrastrutture, mobilità e governo del territorio Stefano Baccelli, lo schema di accordo di programma per la realizzazione delle operazioni della Strategia territoriale ‘Quartieri Social San Concordio e Ponte a Moriano’ del Comune di Lucca.

Il costo complessivo degli interventi della Strategia per il Comune di Lucca ammonta a 10.519.898 euro, di cui 7.860.312 finanziati con risorse del PR FESR.

“L’intento della Strategia – spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore Baccelli - è quello di contrastare, nelle aree periferiche della città, una serie di carenze e problematiche di carattere sociale, economico e ambientale, e si pone come obiettivi prioritari la diminuzione del disagio abitativo e socio-economico, dei fenomeni di criticità sociale, oltre ad un miglioramento della sicurezza, una maggiore integrazione e connessione delle aree marginali con il tessuto insediativo circostante. Vogliamo riuscire a ricreare il senso di comunità, favorire la socialità e la sostenibilità urbana, anche attraverso infrastrutture e mobilità green e la rigenerazione di spazi comuni aperti con aumento delle aree verdi, allo scopo di ridurre l’impatto ambientale degli insediamenti urbani”.

Sono sette le operazioni ammesse a finanziamento e che, tutte insieme, attueranno la Strategia.

Si tratta della riqualificazione dell’area Ex Mercato Ortofrutticolo di Pulia a San Concordio, con la demolizione di immobili e la successiva realizzazione di un edificio polifunzionale, con un contributo FESR pari a 2.024.604 euro e, sempre nella stessa area, con un contributo FESR pari a 2.082.590 euro verranno realizzate una piazza e un’area verde.

C’è poi il recupero dei locali adiacenti al teatro I. Nieri di Ponte a Moriano, da destinare a spazi per associazioni e servizi per il cittadino, con un contributo FESR pari a 236.891 euro.

A questi si aggiungono la riqualificazione del complesso di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Lucca in via delle Gardenie attraverso la manutenzione di fabbricati e aree di pertinenza, con un contributo FESR pari a 296.460 euro.

La riqualificazione dello spazio pubblico antistante allo stadio di Saltocchio sarà possibile grazie ad un contributo FESR pari a 346.743 euro.

Verrà anche riqualificata Piazza Cesare Battisti a Ponte a Moriano con la realizzazione di un parco urbano nell'area retrostante attigua al parcheggio Mennucci, con un contributo FESR pari a 1.886.486 euro.

Serviranno poi 986.538 euro per la riqualificazione del complesso di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Lucca in via delle Gardenie dove saranno realizzate opere di efficientamento energetico.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

