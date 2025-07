Sesa approva il bilancio con ricavi al +4,6%: "Nell'evoluzione della tecnologia, le persone restano al centro"

In un momento storico di evoluzione delle tecnologie, l’intelligenza umana resta centrale. Ne è convinto Alessandro Fabbroni Ceo di Sesa, operatore di riferimento nel settore Digital Technology, Consulenza e Vertical Application per imprese e organizzazioni che ha approvato il bilancio di esercizio chiudendo l’anno finanziario 2025 con ricavi in crescita per 3,357 miliardi (+4,6%), Ebitda pari a 240,7 milioni (+0,5%) e prevedendo un aumento sul fronte personale, oggi a 6.532 risorse, dislocate dall’headquarter di Empoli, in Italia e all’estero, con l’obiettivo di arrivare a 7mila tra due anni. "Riteniamo cruciale il ruolo delle persone, perché saranno sempre loro ad ispirare sia l’innovazione che l’evoluzione stessa dei modelli organizzativi. È con questa condizione che portiamo, come abbiamo sempre fatto, la tecnologia, i digital enablers, all’interno delle imprese e delle organizzazioni che serviamo, e anche utilizzarla noi stessi".

Approvato il bilancio di esercizio e piano industriale 2026-27

Il 17 luglio 2025 il Consiglio di Amministrazione di Sesa ha approvato il progetto di Bilancio Integrato di esercizio e consolidato per il periodo annuale chiuso al 30 aprile. Si conferma la crescita degli esercizi negli ultimi 4 anni, portando il gruppo da 1,776 miliardi di ricavi e 94,5 milioni di euro di Ebitda nel 2020 rispettivamente a 3,211 miliardi e 239,5 milioni nel 2024. L’utile netto è di 95,8 milioni in flessione del 9,9% a seguito di perdite su cambi per 1,4 milioni derivanti, come spiega il gruppo in una nota dal "forte apprezzamento del cambio euro/dollaro in aprile 2025 e della maggiore incidenza dell’utile di competenza di terzi". Cash Flow Operativo per circa 120 milioni di euro e investimenti nell’esercizio per circa 160 milioni di euro, "a seguito del consistente piano di M&A (acquisizioni o fusioni ndr) e di investimento" completato nell’anno finanziario 2025.

Piano industriale di gruppo 2026-2027

Il Cda ha anche approvato il piano industriale di Gruppo per i prossimi due anni: il focus è su crescita organica nei business core del Gruppo (Software e System Integration, Business Services e Digital Platform, ICT and Green Value Added Solution), con semplificazione organizzativa, crescente efficienza operativa; investimenti annuali per 80 milioni "meno rilevante rispetto al passato perché saranno investimenti prevalentemente interni - evidenzia Fabbroni presentando bilancio e piano - a beneficio della nostra efficienza operativa". Il focus si concentra su crescita organica, innovazione digitale in ambito Cyber, Vertical Application e Digital Platform, penetrazione sul mercato grazie agli investimenti e progressiva adozione di AI, Automazione e piattaforme digitali con target di crescita annuale di circa il 5% dei ricavi e il 10% a livello di redditività. Per il target di crescita previsto un range per i ricavi dal 5% al 7,5% sia per 2026 che 2027, Ebitda tra 5% e 10%. Nel piano anche il già citato aumento di personale, 7mila risorse attese al 30 aprile 2027. Un aumento vertiginoso se paragonato agli ultimi 15 anni: nel 2010 le risorse erano 777, oggi oltre 6500 delle quali il 25% è under 30, il 97% a tempo indeterminato. Il Cda porterà in assemblea il 27 agosto la proposta di approvazione del bilancio e distribuzione di un dividendo di 1 euro per azione, e la proposta di un piano di buy back sino a 25 milioni di euro rispetto ai 10 milioni dell’anno precedente.

Sostenibilità: "Attenzione alle persone, incremento di energia green"

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa

Nell’esercizio confermato il miglioramento delle performance ESG (standard ambientale, sociale e di governance). Distribuito al 30 aprile 2025 un valore economico complessivo di 540 milioni di euro (+15%) per oltre il 70% destinato alla remunerazione delle risorse umane. In ampliamento ulteriore, aggiungono da Sesa, i programmi di assunzione (circa 800 nuovi ingressi al 30 aprile 2025) con focus su risorse giovani e professionalizzate, formazione e programmi di welfare, orientati al benessere ed equilibrio tra vita professionale e privata delle persone.

Sulle performance ambientali: ridotto del 5% il consumo di energia elettrica pro-capite, aumento della quota di energia elettrica green acquistata da terzi (circa il 95% del totale che nel piano industriale prevede di arrivare al 97% tra due anni), ridotti i consumi di risorse naturali e la produzione di rifiuti pro-capite ad addetto del 78%. Estesa la Certificazione sulla Parità di Genere alle principali società del Gruppo e la certificazione ISO 14001, a conferma dell’attenzione verso la tutela dell’ambiente e riduzione dell’impatto ambientale. "Abbiamo grande attenzione alle persone - commenta Fabbroni - alla distribuzione di valore orientata al capitale umano. Ci diamo obiettivi ulteriori di abbattimento delle emissioni, incremento delle risorse e percentuali di energia green, mantenendo rating che abbiamo acquisito".

I commenti ai risultati dell’esercizio 2025

Paolo Castellacci e Alessandro Fabbroni

"Proseguiamo nello sviluppo di un modello di impresa orientato alla crescita progressiva e durevole, con responsabilità verso tutti gli stakeholder, dai collaboratori agli azionisti ai clienti e gli ecosistemi in cui operiamo" afferma Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa. "Nell’attuale scenario si conferma il ruolo centrale dell’innovazione digitale, sia per la competitività delle imprese che per migliorare la qualità della vita delle persone. Resta fondamentale la capacità di promuovere il miglioramento delle organizzazioni clienti ed il benessere delle nostre persone al centro della nostra visione d’impresa".

"Chiudiamo un ulteriore esercizio di crescita, consolidando il ruolo di player di riferimento nel settore dell’innovazione digitale per imprese ed organizzazioni con una forte evoluzione nelle principali aree che catalizzeranno la trasformazione digitale quali Cyber Security, Cloud, AI ed Automazione, Vertical e Digital Platform" conclude il Ceo Alessandro Fabbroni. "Con il nuovo piano industriale e gli investimenti dell’ultimo biennio, poniamo le basi per una profonda evoluzione del Gruppo focalizzato nei business core e più snello, con il ritorno ad una solida crescita organica nel biennio 2026-2027; ci proporremmo sempre di più quale digital integrator e partner di riferimento della trasformazione digitale, nell’attuale fase di evoluzione dei modelli economici, sempre più orientati alle tecnologie digitali emergenti quali AI, Automazione e Vertical e Digital Platform. Con questi obiettivi strategici ed in uno scenario di forte evoluzione delle tecnologie digitali, proseguiremo il nostro percorso di crescita, dove resterà cruciale il ruolo delle persone, al centro della nostra visione d’impresa e ispiratrici del nostro percorso di crescita sostenibile".

