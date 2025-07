Si laurea con una tesi sulla Costituzione Manisha Rani, studentessa affetta da disabilità visiva

Con una tesi dal titolo “Dal Risorgimento alla Costituzione. Il lungo cammino verso la Repubblica Italiana”, Manisha Rani – studentessa affetta da una disabilità visiva – si è laureata lo scorso 7 luglio in Scienze politiche all’Università di Pisa, discutendo il suo lavoro davanti alla famiglia e agli amici, commossi ed emozionati per il traguardo raggiunto. La tesi ha avuto come relatrice la professoressa Cinzia Rossi, che ha dichiarato: “Manisha Rani si è dedicata alla preparazione della tesi con grande passione, dimostrando maturità, spirito di iniziativa e dimestichezza nella scelta e nell'uso delle fonti bibliografiche, che ha saputo analizzare con metodo critico”.

Manisha è stata supportata nel suo percorso di studi dall’Ufficio USID: nel rapporto con l’ufficio, Manisha ha mostrato autonomia e consapevolezza, affrontando il percorso di studi con metodo e determinazione: “La mia esperienza all’Università di Pisa è stata significativa e impegnativa – commenta Manisha – Non sono mancati i momenti difficili, soprattutto all’inizio, tra l’orientamento in un nuovo ambiente e le sfide legate alla mia disabilità visiva. Ma è stato anche un percorso di crescita, che mi ha dato tanto sul piano umano e formativo. Un ringraziamento speciale va all’Ufficio USID, che con la sua disponibilità mi ha aiutata concretamente lungo tutto il cammino.

Ho scelto di dedicare la mia tesi alla Costituzione della Repubblica Italiana perché credo sia la base del nostro vivere civile e democratico – continua Manisha – È un testo che racchiude valori fondamentali come l’uguaglianza, la libertà e la solidarietà. Analizzarlo mi ha permesso di comprendere meglio la storia del nostro Paese e il ruolo delle istituzioni. La mia relatrice è stata la professoressa Cinzia Rossi, che mi ha accompagnata con grande attenzione e professionalità.

Per il futuro ho intenzione di proseguire gli studi con una laurea magistrale nell’ambito delle Scienze Politiche internazionali, per approfondire i temi che mi appassionano e per aprirmi a nuove prospettive – conclude Manisha – Ai futuri studenti e alle future studentesse dell’Università di Pisa auguro di affrontare questo percorso con entusiasmo e fiducia: anche le difficoltà possono diventare occasioni di scoperta e crescita”.

