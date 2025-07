Sicurezza, oltre 250 nuove telecamere per Fiorentino e Empolese Valdelsa

Approvati questa mattina, nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, i progetti per l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza in numerosi Comuni della provincia.

I piani, che verranno ora trasmessi al Ministero dell’Interno per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal fondo istituito dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, riguardano i Comuni di Calenzano, Castelfiorentino, Certaldo, Dicomano, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Montespertoli, Pelago, Signa, Vinci, oltre all’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino, all’Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdisieve e all’Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Il progetto complessivo prevede l’installazione di 252 telecamere, di cui 131 di videosorveglianza e contesto e 121 per la lettura targhe. Gli impianti saranno collocati in zone urbane considerate particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza.

L’iniziativa ha l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati di microcriminalità e le attività predatorie, contribuendo a elevare il livello di controllo e tutela del territorio. Se accolti dal Ministero, i progetti potranno accedere ai finanziamenti per sostenere le spese connesse alla realizzazione degli impianti, nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana.