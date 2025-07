Stato civile, Empoli aderisce all'Archivio nazionale informatizzato

Un progetto finanziato con fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) a cui tutti i Comuni dovranno aderire entro la fine del 2026. Il Comune di Empoli, da giovedì 17 luglio 2025 inizia a utilizzare la piattaforma unica e centralizzata, accessibile denominata ANSC (Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile).

Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la digitalizzazione dell’Ente. Con l’adesione ad ANSC pertanto il Comune prosegue nel processo di digitalizzazione dei servizi demografici, nell'ottica della semplificazione delle procedure e della sempre più pregnante economicità dei procedimenti atti ad implementare l'efficacia e l'efficienza dell’azione amministrativa.

L’utilizzo di ANSC permette di gestire digitalmente le operazioni relative all’iscrizione, trascrizione, annotazione, conservazione e comunicazione degli atti nei registri dello Stato Civile (registri di nascita, matrimonio, cittadinanza, morte).

Entro la fine del 2026 tutti i comuni italiani dovranno utilizzare ANSC per la formazione di atti di stato civile in modalità digitale dismettendo definitivamente il sistema cartaceo.

Con l'adesione dei Comuni alla piattaforma ANSC si ottiene il risultato di snellire i processi burocratici, mitigare errori e ritardi di comunicazione tra Comuni e garantire la circolarità immediata delle informazioni.

L'adesione ad ANSC apporta vantaggi in termini di: semplificazione e dematerializzazione delle procedure di richiesta di rilascio di certificati dello stato civile e di tutti gli adempimenti previsti in materia di iscrizione, trascrizione e annotazione degli atti nei registri dello stato civile, nonché di comunicazione, archiviazione e conservazione degli atti stessi; diffusione dei servizi digitali e rafforzamento della comunicazione a distanza fra PA e cittadini; miglioramento dei processi di erogazione dei servizi.

Per maggiori informazioni su ANSC consultare il link https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-tecnica/guida-ansc/

LA DICHIARAZIONE

“L’adesione del nostro Comune alla piattaforma ANSC porterà benefici in termini di semplificazione e ci aiuterà a superare in vari ambiti il cartaceo. Questo renderà i nostri servizi alla persona molto più adeguati, al passo con i tempi e più snelli – sottolinea l’assessora ai Servizi Demografici del Comune di Empoli, Valentina Torrini – In questi anni l’amministrazione comunale ha intrapreso la strada della conversione digitale proprio per essere sempre più agevole per le nostre cittadine e i nostri cittadini”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa