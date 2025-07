Tentano di rubare bobina di rame, cinque arresti

Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, i Carabinieri di Lucca hanno arrestato cinque uomini, quattro di origine romena e uno montenegrino, tutti senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, per tentato furto aggravato in concorso.

Verso le 5:25, una pattuglia è intervenuta in una traversa di via Romana, dove era stato segnalato un furto in corso in un’azienda. Poco dopo, a circa 200 metri, i militari hanno fermato un furgone con targa straniera a bordo del quale si trovavano i cinque, apparsi subito agitati e senza una spiegazione plausibile per la loro presenza.

Grazie alle immagini di videosorveglianza, ai rilievi e alla perquisizione, è stato accertato che intorno alle 3:11 i cinque erano entrati nell’azienda praticando un foro nella recinzione e avevano tagliato una bobina di 1000 metri di cavo elettrico (valore stimato: 25.000 euro), senza però riuscire a portarla via perché scoperti dal personale in servizio.

Gli arrestati sono stati portati nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.