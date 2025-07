Torna la corsa in ricordo di David Colombini

Tutto pronto per la terza edizione de "La Corsa di David". La manifestazione, in programma nella mattinata di domenica 20 luglio, si snoderà per le strade di Molino d'Egola, Moriolo e Cigoli, in ricordo di David Colombini, uno dei fondatori del gruppo podistico "Il Ponte".

La corsa, legata al Trofeo Provinciale Pisano, avrà, anche quest'anno, un fine benefico. Nella prima edizione, il ricavato è stato donato al comune di Lari (luogo di nascita di Colombini) per l'acquisto di un defibrillatore. Nel 2024, invece, i fondi raccolti sono serviti per contribuire alla costruzione di un pozzo in Africa, tramite l'associazione Charity in the World.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto a partire dalle ore 7 presso il Circolo Arci di Molino D'Egola, sito in via San Giovanni Battista 47. Da qui, poi, partiranno i vari percorsi, con distanze dai 3 ai 18 chilometri.

"Teniamo molto a questa manifestazione - spiega Daniele Baggiani del comitato organizzatore - David era un caro amico, molto importante all'interno della nostra associazione. Lungo il percorso ci saranno anche vari ristori, uno dei quali è posto in via del Giardino, dove abitava assieme alla moglie Cristina, anche lei scomparsa un anno prima di lui. Ci auspichiamo una massiccia partecipazione, per una bella mattinata da vivere insieme".

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3482358369.

Fonte: Ufficio stampa