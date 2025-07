Allarme bomba su un traghetto nel porto di Livorno: attivato il sistema maxiemergenze

"Attivato il sistema regionale maxiemergenze per un allarme bomba su un traghetto al porto di Livorno". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani tramite le sue pagine social informa dell'operazione in atto questa sera, venerdì 18 luglio, nello scalo labronico con decine di mezzi dei soccorsi e forze dell'ordine sul posto. "Verifiche in corso - aggiunge Giani - sul posto i nostri sanitari, Capitaneria di Porto, Forze dell’Ordine, Autorità di sistema portuale e Vigili del Fuoco".

L'allarme, per un presunto ordigno segnalato a bordo della nave passeggeri Zeus Palace attraccata a Livorno alle 14.20, sarebbe giunto per telefono alla sede romana di Grimaldi. Il dispositivo di emergenza è scattato mentre la nave stava per ripartire in direzione Palermo, intorno alle 18.30, con i passeggeri e le auto a bordo. La partenza è stata sospesa e i controlli sono in corso.

