Litiga col vicino e lo ferisce con un'accetta, si barrica in casa e prova a colpire i poliziotti

Un 46enne è stato arrestato a Firenze dopo una lite tra condomini in via della Campora. La polizia lo ha anche denunciato per porto abusivo di arma.

L’uomo avrebbe litigato con un vicino di casa per motivi legati da, quanto appreso, ai fumi del camino. Al culmine della discussione, il 46enne avrebbe colpito al volto la controparte, un 48enne, con un oggetto simile a un’accetta. La vittima è stata portata in ospedale.

Gli agenti hanno raggiunto il 46enne, il quale, alla vista dei poliziotti, si è barricato in casa rifiutandosi di aprire nonostante i numerosi solleciti Tramite una scala messa a disposizione dai Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo, i poliziotti si sono introdotti all’interno dell’abitazione rintracciando l'uomo all’interno di un ripostiglio.

Sorpreso, l’uomo ha impugnato un coltello tentando più volte di colpire gli operatori, i quali, approfittando di un momento di distrazione, l’hanno disarmato afferrandolo per un braccio e poi posto in sicurezza. La lama, della lunghezza di circa 8cm, è stata sequestrata.

Estesi i controlli in casa, è stata trovata e sequestrata anche l’accetta presumibilmente impiegata per l’aggressione.Il 46enne è a Sollicciano.

