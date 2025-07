Teatro del Silenzio e ArtInsolite: musica e arte vanno a braccetto a Lajatico

Nel 2006, grazie all’intuizione di Alberto Bartalini, nasceva un progetto magico che ogni anno da allora regala, in luglio, musica sulle dolci colline della Valdera, al Teatro del Silenzio.

Nel frattempo, nel paese natio di Andrea Bocelli, Lajatico, è in corso ArtInsolite, la rassegna di arte contemporanea che trasforma il borgo toscano in un museo a cielo aperto: visitabile gratuitamente, quest’anno ospita le opere di Igor Mitoraj, SCART e Davide Pompili.

Venerdì 18 luglio al Teatro del Silenzio è in programma il primo dei quattro concerti di questo 2025. Si esibiscono i Kraftwerk, storico gruppo tedesco fondato nel 1970, pionieri assoluti della musica elettronica.

I Kraftwerk sono musica, arte e tecnologia. Dopo 14 album in studio, innumerevoli tour e 55 anni di carriera, il loro è uno spettacolo garantito.

Nella prossima settimana invece sono in programma le serate di Andrea Bocelli (martedì 22 e sabato 26 luglio) e Matteo Bocelli (giovedì 24 luglio).

“La recente avventura del Teatro del Silenzio per i miei trent'anni di carriera - ha sottolineato di il maestro Andrea Bocelli, ricordando l’edizione 2024 - è stata un'esperienza memorabile che ha confermato l'unicità del luogo: un pubblico meraviglioso, un parterre artistico in grado di testimoniare realtà creative tra le più acclamate al mondo! Tutto si è svolto all'insegna di una serenità, di una ispirata, euforica leggerezza. La bellezza di Lajatico fa sempre la sua parte, naturalmente: ha contribuito a creare un ambiente confortevole per gli ospiti. Ma continua a stupirmi la partecipazione emotiva, profonda e sincera, che ho percepito ovunque, dai cantanti agli attori, per non parlare della platea. Tutti, senza eccezioni, felici di esserci... È difficile analizzare razionalmente le motivazioni: in un certo senso l'intera mia carriera ha dell'inspiegabile, in ciascuno di questi trent'anni e fino a questo incredibile concerto di mezza estate”.

Andrea Bocelli festeggerà il ventennale del Teatro del Silenzio insieme a ospiti internazionali tra cui Placido Domingo (26 luglio) e Clara (22 e 26 luglio).

Il 24 luglio andrà in scena Matteo Bocelli, anche lui affiancato da ospiti, come Jodok Cello, violoncellista svizzero di 35 anni molto popolare sul web per le sue esibizioni a piedi nudi.

Protagonista assoluto della scenografia del Teatro del Silenzio ecco che torna un’opera di Igor Mitoraj: “Tindaro screpolato".

Fonte: Ufficio stampa