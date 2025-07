Atti vandalici di notte al cimitero di Strada in Chianti

Il Comune ha esposto denuncia contro ignoti al Comando dei Carabinieri di Greve per un danneggiamento subito al cimitero di Strada in Chianti. Qualche giorno fa si è verificato un atto vandalico che ha causato la rottura di alcune tegole della copertura delle cappelle sulle quali l’amministrazione comunale ha avviato e sta eseguendo un intervento di manutenzione straordinaria. Approfittando della notte, i responsabili sono entrati furtivamente nel cimitero chiuso e in forma abusiva si sono introdotti all’interno del cantiere delimitato, violando l’interdizione all’accesso dell’area. Sono quindi saliti sul ponteggio e hanno scardinato alcune tegole della copertura per poi scaraventarle a terra dall’alto dell’impalcatura.

L’opera pubblica in corso è un investimento di rilievo che consiste nella risistemazione delle cappelle del cimitero di Strada e ammonta a oltre 200mila euro. “E’ un gesto incivile che ci lascia interdetti anche per la pericolosità che i responsabili hanno corso inconsapevolmente - commenta il sindaco Paolo Sottani – denunciamo questa vicenda, tra le più inaccettabili che ci sia capitata a danno di spazi, edifici comunali e oggetti del patrimonio pubblico, riteniamo sia un gesto ancora più deprecabile, considerato il luogo che è stato preso di mira, un sito di particolare valore spirituale e umano che tutti riconosciamo come il monumento dei nostri ricordi e dei nostri affetti”.

Purtroppo non si tratta del primo episodio di vandalismo che colpisce e prende di mira gli spazi dei cimiteri e quelli dei giardini pubblici di Greve e delle frazioni dove anche recentemente alcune attrezzature delle aree verdi hanno subito danneggiamenti come giochi divelti, grattati e sporcati, panchine rotte. “Ogni atto che dimostri incapacità di rispettare e conoscere il valore del bene collettivo è da condannare – continua il sindaco - chi non ha a cuore il proprio territorio e il luogo in cui vive rinnega sé stesso, le proprie radici, gli spazi in cui è cresciuto”. “Lavoreremo per intensificare i controlli – conclude - e valutare gli strumenti più opportuni per tutelare, svolgere attività di prevenzione, sensibilizzare, stringere collaborazioni e fare rete con la comunità per il rispetto degli spazi pubblici, è fondamentale trasmettere il valore della cura collettiva dei beni comuni”.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa