Certaldo accoglie i bambini Saharawi con un Girotondo per la Pace

Anche quest’anno il Comune di Certaldo rinnova il proprio impegno per la solidarietà internazionale, accogliendo una delegazione di bambini Saharawi nell’ambito del progetto di accoglienza estiva promosso sul territorio.

Martedì 22 luglio 2025, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si terrà la cerimonia ufficiale di accoglienza, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e delle associazioni coinvolte nel progetto.

A seguire, l’evento si sposterà in piazza Boccaccio per il tradizionale Girotondo per la Pace, un momento simbolico e partecipato che vedrà protagonisti i bambini Saharawi insieme ai bambini e alle famiglie del territorio, in un gesto di fratellanza, speranza e impegno per i diritti dell’infanzia.

Il progetto, che da anni vede la partecipazione attiva di associazioni locali e cittadini, rappresenta un’importante testimonianza di vicinanza e solidarietà verso il popolo Saharawi, da decenni costretto a vivere in condizioni difficili nei campi profughi del deserto algerino.

«Accogliere questi bambini – commenta l’Amministrazione Comunale – significa costruire ponti di pace e promuovere valori di giustizia, diritti e dialogo tra i popoli. Il Girotondo per la Pace è il simbolo più autentico di questa volontà condivisa».

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa