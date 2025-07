Consiglio comunale di Empoli: nell'ordine del giorno anche la modifica al regolamento sul referendum

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà mercoledì 23 luglio 2025, alle 18 con eventuale prosecuzione dei lavori alle 21, nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa, 41. Come di consueto i lavori potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Molti i punti all'ordine del giorno, tra i quali anche la modifica del regolamento comunale sul referendum con la mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle, Centro Destra per Empoli. La discussione della modifica era promossa in particolare dal Comitato Empoli del Sì, che ha raccolto le firme per il referendum abrogativo comunale sulla Multiutility, volta ad accorpare il voto con quello delle elezioni regionali e sulla cui fattibilità nella stessa seduta Alleanza Verdi e Sinistra presenta un'interrogazione. Nell'ordine del giorno, completo di seguito, anche la mozione presentata dai gruppi consiliari Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su "Interruzioni delle collaborazioni con il governo e con enti israeliani a causa delle persistenti violazioni del diritto internazionale a Gaza e in Cisgiordania".

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

2 DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. MANILO BAGGIANI - SURROGA E CONVALIDA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIERE

3 SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE MANILO BAGGIANI DA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE I 'AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI CON FUNZIONI DI CONTROLLO' E DELLA COMMISSIONE CONSILIARE III “CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO, SERVIZI SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, MENSE E TRASPORTI SCOLASTICI”

4 INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CENTRODESTRA PER EMPOLI SU PIAZZOLA DI ATTERRAGGIO NOTTURNO IN SICUREZZA PER L’ELISOCCORSO PEGASO A EMPOLI

5 INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CENTRODESTRA PER EMPOLI SU SICUREZZA IN CITTÀ

6 INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D’ITALIA SU SITUAZIONE DI GRAVE DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA IN PIAZZA RISTORI – ORDINANZA N.600 DEL 5.11.2024 DEL COMUNE DI EMPOLI. MANCATA OSSERVANZA DELLA STESSA. EVENTUALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI E DA ADOTTARE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

7 INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D’ITALIA SU EPISODI DI DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA, USO DI ALCOLICI, SPACCIO E MOLESTIE NELLA ZONA DELLA PIAZZETTA MADONNA DELLA QUIETE - CONTROLLI EFFETTUATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE ED EVENTUALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI E DA ADOTTARE.

8 INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE ALLEANZA VERDI E SINISTRA SULLA FATTIBILITÀ DELL’ACCORPAMENTO TRA IL REFERENDUM ABROGATIVO COMUNALE E LE ELEZIONI REGIONALI TOSCANE

9 INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI BUONGIORNO EMPOLI – SIAMO EMPOLI E MOVIMENTO 5 STELLE SU RIMODULAZIONE ORE EDUCATIVA E RISCHIO D'IMPRESA PER GLI EDUCATORI

10 INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI BUONGIORNO EMPOLI – SIAMO EMPOLI E MOVIMENTO 5 STELLE SULL’APERTURA DEGLI URP DI FRAZIONE NELLE LOCALITÀ DI VILLANOVA, MONTERAPPOLI, PONTE A ELSA E CASE NUOVE

11 INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D’ITALIA SU RITARDI NEI RINNOVI DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI COMUNALI – MOTIVAZIONI, CONSEGUENZE E UTILIZZO DELLE STRUTTURE NONOSTANTE LA SCADENZA DEI CPI

12 INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D’ITALIA SU RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE E DALL’ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE IN RELAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “EMPOLI CITTÀ DEL NATALE” 2024-2025

13 INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI BUONGIORNO EMPOLI – SIAMO EMPOLI E MOVIMENTO 5 STELLE SU GREEN BAR

14 INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI BUONGIORNO EMPOLI – SIAMO EMPOLI E MOVIMENTO 5 STELLE SU TRASPORTO SOSTITUTIVO PER INTERRUZIONE SERVIZIO FERROVIARIO NELLA TRATTA EMPOLI – GRANAIOLO PER BONIFICA DEI TERRENI DA ORDIGNI BELLICI

15 REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI - APPROVAZIONE

16 PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA - APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.

17 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2025-2027 – ART. 175 E 193 DEL DLGS 267/2000

18 INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE RITENUTI INDISPENSABILI, AI SENSI DELL’ART. 96 DEL D.LGS.

267/2000

19 APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE E DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DIFFUSO EMPOLESE VALDELSA (MUDEV) – DURATA 2025–2030

20 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ZONA EMPOLESE VALDELSA. MODIFICHE E APPROVAZIONE DELLA VERSIONE EMENDATA

21 PRESA D’ATTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI EMPOLI E CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE PER L’USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO. INDIRIZZI PER LA SOTTOSCRIZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEGLI SPAZI SPORTIVI

22 PREMIO LETTERARIO POZZALE LUIGI RUSSO - ISTITUZIONE DEL 'PREMIO SPECIALE VERA VITI' NEL QUADRO DEL PREMIO LETTERARIO POZZALE LUIGI RUSSO - MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DEL PREMIO LETTERARIO POZZALE LUIGI RUSSO

23 MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CENTRODESTRA PER EMPOLI SU APPLICAZIONE RIDUZIONE RETTA E MENSA NIDI D’INFANZIA E ASILI NIDO IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA PROLUNGATA DEI BAMBINI

24 MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CENTRODESTRA PER EMPOLI SU APERTURA SPORTELLO INFORMATIVO COMUNALE RELATIVO ALLE AGEVOLAZIONI SULLE BOLLETTE DELL’ENERGIA ELETTRICA PER I SOGGETTI VULNERABILI

25 MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI BUONGIORNO EMPOLI - SIAMO EMPOLI E MOVIMENTO 5 STELLE SU SUPERARE L’EMERGENZA PER PREVENIRE DISSESTO IDROGEOLOGICO E RISCHIO IDRAULICO NEL TERRITORIO.

26 MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI BUONGIORNO EMPOLI - SIAMO EMPOLI, MOVIMENTO 5 STELLE E CENTRO DESTRA PER EMPOLI PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ISTITUTO DEL REFERENDUM

27 MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA SU ADESIONE ALLA CARTA DI VERONA SUL SALVATAGGIO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN CASO DI DISASTRI

28 MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CENTRODESTRA PER EMPOLI PER AVVIO DI UN PROGETTO SPERIMENTALE IN COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI EMPOLI E SERD PER L’INCENTIVAZIONE DEI PERCORSI TERAPEUTICI DEI PAZIENTI IN CURA PER DIPENDENZE DA SOSTANZE STUPEFACENTI

29 MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA EMPOLI DEL FARE PER IL RISPETTO DELLA PARITÀ DI GENERE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA MEDIO VAL D’ARNO

30 MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CENTRODESTRA PER EMPOLI PER ISTITUZIONE DEL 'PALIO DELLE CONTRADE' – TORNEO CITTADINO SPORTIVO E CULTURALE PER LA PROMOZIONE DELLA COESIONE SOCIALE, DELLO SPORT E DELLE TRADIZIONI LOCALI

31 MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D’ITALIA PER L’INTITOLAZIONE DI UNA STRADA, PIAZZA O LUOGO PUBBLICO ALLA MEMORIA DI SERGIO RAMELLI

32 MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CENTRODESTRA PER EMPOLI PER VALORIZZAZIONE DEL CANILE E DEL GATTILE COMUNALE DI EMPOLI ATTRAVERSO PROGETTI INNOVATIVI DI DOGSHARING E CATSHARING ISPIRATI AL MODELLO HUNDELIEB

33 MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI ALESSIO MANTELLASSI SINDACO, PARTITO DEMOCRATICO, QUESTA È EMPOLI, ALLEANZA VERDI E SINISTRA, BUONGIORNO EMPOLI – SIAMO EMPOLI E MOVIMENTO 5 STELLE SU INTERRUZIONI DELLE COLLABORAZIONI CON IL GOVERNO E CON ENTI ISRAELIANI A CAUSA DELLE PERSISTENTI VIOLAZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE A GAZA E IN CISGIORDANIA

34 ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI GRUPPO BUONGIORNO EMPOLI - SIAMO EMPOLI, MOVIMENTO 5 STELLE , ALLEANZA VERDI E SINISTRA, ALESSIO MANTELLASSI SINDACO, PARTITO DEMOCRATICO, QUESTA È EMPOLI ADESIONE ALLA “RETE DEGLI ENTI LOCALI PER I DIRITTI DEL POPOLO PALESTINESE. PER IL DIRITTO INTERNAZIONALE E PER LA COESISTENZA PACIFICA DEI POPOLI”

35 ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI MOVIMENTO 5 STELLE E BUONGIORNO EMPOLI – SIAMO EMPOLI SU TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE IN APPALTO PRESSO L’OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI EMPOLI