Detenuto trovato senza vita in una cella di isolamento a Prato

Un detenuto di origini romene di 58 anni è stato trovato senza vita in una cella del carcere della Dogaia a Prato. Era riverso a terra, in una cella della sezione di isolamento. Non ci sono tracce di oggetti compatibili con un atto volontario, per questo la procura non esclude alcuna ipotesi.

Servirà l'autopsia per capire le circostanze che hanno portato alla morte dell'uomo, la cui pena sarebbe finita a febbraio 2026. L'uomo era in isolamento per motivi disciplinari, inoltre aveva partecipato alla recente rivolta del carcere. Fondamentali per le indagini potrebbero essere le immagini di videosorveglianza.

Notizie correlate