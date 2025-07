Elezioni Regionali, Bergamini a Empoli: il centrodestra ancora senza un nome, ma lancia la sfida all’opposizione

Si è parlato di elezioni regionali alla Festa Azzurra della sezione empolese di Forza Italia, ospitata nel Giardino della Chiesa di Villanova (Empoli), nella serata di ieri, 17 luglio 2025. Ospiti della serata i candidati del centrodestra empolese - Simone Campinoti, Claudia Ghezzi, Sabrina Ramello e Simone Testai - insieme alla vicesegretaria nazionale di Forza Italia e candidata alla presidenza della Regione Toscana, Deborah Bergamini.

Quattro i nomi sul tavolo per la candidatura unitaria del centrodestra: Deborah Bergamini e Marco Stella per Forza Italia, Elisa Meini per la Lega e Alessandro Tomasi per Fratelli d’Italia. Tuttavia, dalla riunione tra i vertici della coalizione - Meloni, Tajani e Salvini - che si è tenuta a Roma il 16 e 17 luglio, da cui ci si aspettava una 'fumata bianca' sul nome, non è emersa alcuna decisione definitiva.

"Credo che lo si farà a breve - ha dichiarato Bergamini -. Bisogna arrivare al tavolo nazionale e chiudere la faccenda, visto che si voterà in sei regioni".

Sembra però, come confermato dalla stessa Bergamini, che il nome più accreditato sia quello del sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi: "Tomasi è il candidato di Fratelli d’Italia, il primo partito della coalizione. La partita, però, si dovrà chiudere a livello nazionale".

Il centrodestra punta a espugnare la 'roccaforte rossa' della Toscana e lo fa valorizzando le "eccellenze della nostra classe dirigente, rappresentative del nostro territorio, un polo strategico della Toscana", come sottolineato dalla vicesegretaria durante la serata. Una visione che si accompagna alle proposte su temi chiave per la Regione: dalla sanità ai servizi pubblici, ma soprattutto infrastrutture e viabilità.

A tal proposito, Simone Campinoti ha ribadito con forza il 'no' all’introduzione di un pedaggio sulla SGC Fi-Pi-Li: "Non è pensabile che, invece di risolvere i problemi della superstrada, si cerchi di imporre un pedaggio. Parliamo di un’infrastruttura in cui incidenti e traffico sono all’ordine del giorno".

Campinoti ha più volte sottolineato l’importanza di "passare dalla teoria alla pratica", adottando un approccio che metta da parte il profitto e metta al centro il cittadino: "Se nell’impresa privata ciò che conta è il profitto, in quella pubblica ciò che conta è il servizio al cittadino".

Si è discusso anche della questione inceneritori: su questo punto è intervenuta Claudia Ghezzi, ribadendo il favore del partito alla loro realizzazione, ma più in generale sottolineando la necessità di creare opportunità di sviluppo per la Toscana, rendendola "attrattiva sia per le famiglie che per le imprese".

Infine, grande attenzione è stata riservata ai temi della sanità. Ghezzi ha spiegato: "Siamo favorevoli a informatizzare la sanità, con servizi online che snelliscano la burocrazia e facilitino l’accesso alle visite, ma dobbiamo pensare anche alla grande fetta di popolazione più anziana, che questi strumenti non sa usarli".

Niccolò Banchi

Notizie correlate