Empoli Jazz Festival, quattro giorni di musica in centro

Dopo l'Opening Act da tutto esaurito al Giardino del Torrione di Santa Brigida del 15 luglio scorso, l'Empoli Jazz Festival è pronto a partire: dal 21 al 24 luglio nelle piazze e nelle strade del centro storico si alterneranno nomi noti del panorama musicale, mischiando jazz, fusion, blues, R'n'b, reggae, afrobeat con tante altre contaminazioni. Una rassegna che da 17 anni coinvolge la città e che per quest'anno viene raggruppata in una settimana ricca di occasioni per ballare e ascoltare grande musica.

Il primo grande appuntamento in cui Empoli Jazz conquista il centro sarà quello di lunedì 21 luglio in piazza Farinata degli Uberti con la Grande Orchestra Avion Travel: Avion Travel e MeditOrchestra diretta da Angelo Valori. "Grande è il desiderio finalmente di essere piccola moltitudine sul palco, per predicare il noi dopo tanta solitudine, e se il pubblico sarà come speriamo il nostro specchio, i nostri neuroni si accenderanno e ci imiteremo, anzi ci copieremo come insegnavano i grandi maestri", commenta il collettivo guidato da Peppe Servillo.

Per questo evento è stata riservata una promo dell'ultimo minuto: biglietto posto unico a 10 euro! E per chi aveva già acquistato il ticket avrà il posto nelle prime file e un altro biglietto omaggio da regalare a chi si vuole.

Martedì 22 luglio il jazz conquista le vie del centro storico che le performance itineranti per tutta la serata della Fantomatik Orchestra, marching band attiva da oltre 30 anni con 14 musicisti, e Magicaboola Brass Band, collettivo di fiati che avvia il suo percorso dalle formazioni di New Orleans per poi contaminarsi con blues, etnica, funk, hip-hop e canzone popolare.

Mercoledì ancora piazza Farinata diventa palcoscenico per l'esperienza meravigliosa dei Parbleu, band nata da Andres Balbucea e Andrea De Fazio, legandosi al synth-funk Italo, la tropicalia latina e tante altre convergenze tutte da ballare. Nella serata ci sarà anche il 'secret concert' a cura del collettivo fiorentino Colorificio Mario. Ingresso 15 euro, ridotto 12.

Gran finale aperto al pubblico con le street band Girlesque e Oversoul: la prima è composta interamente al femminile, dedita al funk e al latin, mentre gli Oversoul affiancano nel repertorio cover di James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Otis Redding, Ray Charles, Earth, Wind & Fire.

La XVII edizione è a cura di Associazione Empoli Jazz con la direzione artistica di Filippo d’Urzoe il sostegno e patrocinio del Comune di Empoli, della Regione Toscana, della Città Metropolitana Firenze, Ministero della Cultura, e Mecenate e Main Partner Lapi Gelatine SPA

Per i giorni 21 e 23 luglio 2025, con ordinanza comunale 303 del 17 luglio 2025, piazza Farinata degli Uberti sarà interdetta al transito e alla sosta dalle 20 alle 23.30.

Prevendite su Boxol e OOOH.events. Info: WhatsApp :335 616 4845, info@empolijazz.com