Fratelli d’Italia Empoli sostiene la candidatura di Tomasi: "Serve un governo all’altezza delle sfide"

Fratelli d’Italia Empoli esprime con convinzione il proprio pieno sostegno alla candidatura di Alessandro Tomasi a presidente della regione Toscana, in vista delle prossime elezioni regionali. La nostra comunità politica ha avuto modo di confrontarsi direttamente con Tomasi in occasione della sua recente visita a Empoli, un incontro che ha confermato la sua capacità di visione, concretezza amministrativa e profondo radicamento nei valori del centrodestra.

Un uomo concreto, attento ai problemi reali della gente, capace di ascoltare senza filtri e parlare con chiarezza a tutti, anche a chi non condivide la sua appartenenza politica: così si è presentato Alessandro Tomasi ai tanti cittadini incontrati durante la sua tappa empolese. Il riscontro è stato straordinario, con parole di apprezzamento che hanno travalicato le appartenenze partitiche, segno evidente della credibilità conquistata sul campo in anni di buon governo a Pistoia.

Le dichiarazioni rilasciate da Tomasi alla stampa locale hanno delineato una proposta di cambiamento profondo e responsabile per la Toscana. Tra i temi affrontati, ha indicato la sanità pubblica come una delle priorità assolute: non più una macchina autoreferenziale, ma un sistema orientato alla prossimità, alla qualità delle cure e alla riduzione delle liste d’attesa, con risorse investite in medici, infermieri e strutture territoriali.

Sul fronte dell’ambiente e della gestione dei rifiuti, Tomasi ha denunciato l’immobilismo dell’attuale amministrazione regionale, ribadendo la necessità di scelte coraggiose e tecnologicamente avanzate, capaci di coniugare sostenibilità e tutela dei territori senza ideologismi.

In ambito economico e produttivo, ha parlato di una Toscana che deve tornare a valorizzare le sue eccellenze artigianali, industriali e agricole, tagliando la burocrazia che soffoca le imprese e sostenendo davvero chi crea lavoro e ricchezza.

E ancora, la sicurezza urbana: tema troppo a lungo banalizzato dalla sinistra, che Tomasi propone di riportare al centro dell’agenda regionale, rafforzando il ruolo dei Comuni, delle Polizie Locali e promuovendo una nuova cultura della legalità e del rispetto delle regole.

Come Fratelli d’Italia Empoli, riconosciamo in Alessandro Tomasi un candidato serio, competente e credibile, capace di parlare alla Toscana intera con il linguaggio della verità, del pragmatismo e della responsabilità. Ha già dimostrato di saper governare con efficacia e determinazione la città di Pistoia, riportandola al centro dello scenario regionale: ora è il momento di portare questa esperienza e questa visione al servizio dell’intera Toscana.

Il nostro impegno sarà massimo nel sostenere la sua candidatura, perché Empoli e la Toscana meritano un governo regionale che ascolti davvero i cittadini, che non lasci indietro nessuno, e che sia finalmente all’altezza delle sfide del presente e del futuro.

Coordinatore Fratelli d'Italia Empoli - Isacco Cantini

Notizie correlate