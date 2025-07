Furti e atti vandalici a Vinci, il sindaco Vanni incontra il prefetto: "Aumenteranno i controlli"

Daniele Vanni, sindaco di Vinci, ha incontrato la dottoressa Francesca Ferrandino, Prefetto di Firenze, nella mattinata di giovedì 17 luglio 2025. L’incontro dà seguito al confronto già avviato lo scorso febbraio, quando Vanni aveva avanzato la richiesta di un’“implementazione di forze” sul territorio comunale, tramite una lettera indirizzata alla Prefettura. L’incontro è avvenuto anche alla luce dei fatti che di recente hanno colpito le frazioni e i commercianti, vittime di furti e atti vandalici. Un escalation di episodi nell'ultimo periodo per la quale la lente d'ingrandimento sarebbe puntata su un gruppo di giovanissimi.

Il vertice di ieri mattina ha confermato quindi la collaborazione fra amministrazione comunale e forze dell’ordine, con il Prefetto che ha accolto l’appello del primo cittadino vinciano: nei prossimi mesi, informa il Comune in una nota, aumenteranno sensibilmente i controlli di sicurezza sul territorio, congiuntamente all’azione dei carabinieri e polizia. La riunione in Prefettura si è conclusa con una pianificazione di un nuovo incontro per la verifica dei dati raccolti durante l’azione di prevenzione e la verifica dei risultati di presidio e controllo del territorio.

“L'incontro avvenuto con il Prefetto e il Comitato Provinciale di Pubblica sicurezza è stato molto positivo - afferma Daniele Vanni, sindaco di Vinci. Abbiamo analizzato i dati sui furti denunciati e abbiamo concordato un aumento importante di controlli e presidio sul territorio di Vinci con particolare attenzione alle attività commerciali. La sicurezza è un diritto per i nostri cittadini, per questo sarà importante per presidiare il territorio l'attività delle forze dell'ordine e il nuovo progetto sulla videosorveglianza che abbiamo approvato attraverso la firma del Patto per la sicurezza firmato con la Prefettura”.

