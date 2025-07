Guasto all’ascensore, disagi al primo piano del Santa Verdiana

Per un guasto all’ascensore del presidio ospedaliero di Santa Verdiana, è stato necessario sospendere i servizi al primo piano della struttura di Castelfiorentino che eroga servizi sanitari e diagnostici. Al piano terra l’ingresso e la mobilità sono agevolati per le persone con disabilità motoria. L’accesso ai servizi situati al primo piano, in assenza di ascensore, risulta invece totalmente precluso. Per questo motivo si è deciso di spostare gli appuntamenti e procedere con una nuova programmazione. I diretti interessati sono stati preventivamente avvertiti.

Sulla risoluzione del guasto sono tuttora impegnati gli operatori dell’area tecnica. L’Azienda si scusa per i disagi e assicura massimo impegno per riportare la situazione alla normalità quanto prima.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

