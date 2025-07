Incidente sull'A1 tra Firenze sud e Incisa, più mezzi coinvolti. Code verso Roma

Incidente nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada A1, nel comune di Rignano sull'Arno tra Firenze sud e Incisa-Reggello, direzione Roma. A rimanere coinvolti nello scontro, avvenuto al km 311, tre mezzi pesanti e un camper. Sul posto, dalle 14.40 circa, stanno intervenendo i soccorsi sanitari con l'elisoccorso Pegaso, i vigili del fuoco di Firenze Ovest e Figline Valdarno, che stanno procedendo in contromano in accordo con la società autostrade per raggiungere il luogo dell'evento, la polizia stradale e il personale di Autostrade.

Nell'autocaravan stava viaggiando una famiglia Olandese di 4 persone. Dal camper, i vigili del fuoco hanno estratto una bambina di 12 anni, rimasta incastrata con una gamba tra il seggiolino e il cruscotto e affidata al personale medico, provvedendo a garantire la sicurezza dello scenario durante le fasi di soccorso.

Code in direzione Roma

La circolazione risulta al momento bloccata. Come spiegato da Autostrade, il traffico attualmente transita su una corsia e si registrano 7 km di coda in direzione Roma. Sono inoltre in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda.

Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, è consigliato di uscire a Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Incisa-Regello. Per le lunghe percorrenze provenienti da Firenze e dirette verso Roma, il consiglio è invece quello di uscire a Firenze Impruneta, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare in autostrada a Valdichiana.

Notizie correlate