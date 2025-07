Incidente in galleria A1: è morta anche Silvana Visconti, mamma della piccola Summer

Anche la mamma della bambina di 4 anni, che ha perso la vita in seguito all'incidente dove sono deceduti i nonni e la zia, non ce l'ha fatta. Si è concluso nel pomeriggio di oggi l'accertamento di morte cerebrale di Silvana Visconti, 37 anni, che si trovava ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Careggi di Firenze dopo il tragico incidente avvenuto nella galleria di Base sull'A1 martedì 15 luglio, tra Firenzuola e Badia.

La famiglia viaggiava su una Panda quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbe bloccata in corsia di marcia. Più auto sono riuscite a scansarla, ma un camion ha finito per tamponarla: nell'impatto sono deceduti i nonni e la zia materna della bambina, Mauro Visconti 69 anni originario di Verbania, la moglie Nydia Zoila Albuquerque Basulto 65 anni di Lima (Perù) e la figlia Carla Stephany Visconti 39 anni, residenti in Piemonte a Gravellona Toce nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, e un cane che si trovava nell'auto. Trasportate in ospedale con l'elisoccorso, in gravissime condizioni, Silvana Visconti che era alla guida della Panda e la figlia Summer al Meyer. Per la bambina è stato dichiarato il decesso, al termine anche in questo caso dell'accertamento di morte cerebrale, la sera di mercoledì 17 luglio e tra l'altra notte e ieri sono terminate le procedure propedeutiche alla donazione degli organi della piccola, con il consenso del giudice tutelare del tribunale di Firenze. Anche gli organi della mamma, che era l'unica sopravvissuta all'incidente, saranno prelevati per essere donati.

