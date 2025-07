Innovativo trattamento del carcinoma prostatico: urologi egiziani e britannici a lezione in Aoup

Urologi egiziani e britannici hanno visitato l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana per partecipare, come osservatori, a una nuova metodica di trattamento dei pazienti affetti da carcinoma prostatico. Come spiega Riccardo Bartoletti - direttore dell’unità operativa Urologia 1 e ordinario di Urologia all’Università di Pisa -, “da qualche mese è stato attivato un protocollo di studio che riguarda il trattamento focale mediante luce laser dei pazienti in regime di 'sorveglianza attiva', cioè di pazienti in cui non è stato necessario procedere a un trattamento terapeutico radicale e in cui la patologia è considerata a basso rischio.

Si tratta di una procedura finalizzata alla risoluzione del quadro clinico senza effetti indesiderati e per poter accedere a questa terapia è necessaria una accurata selezione del paziente. Al momento - prosegue Bartoletti - sono stati trattati quindici pazienti con risultati ottimi: un calo significativo di oltre il 50% dei valori di Psa totale e negativizzazione degli esami strumentali per la persistenza della malattia. Da sottolineare che questa tecnica permette un ricovero con dimissione in giornata”.

Il prossimo gennaio l’unità operativa Urologia 1 dell’Aoup, avendo aderito a un progetto europeo sulla terapia focale, sarà sede di una corso di perfezionamento con docenti provenienti da diverse parti d’Europa, afferenti alla Società Europea di Urologia.

Fonte: Aou Pisana - Ufficio Stampa

