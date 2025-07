Lavori di asfaltatura a Montelupo: ecco dove e quando

Nel corso della prossima settimana, a partire da lunedì 21 luglio e fino a giovedì 24 luglio 2025, Acque Spa darà il via a una serie di lavori di asfaltatura su alcune strade del territorio. Gli interventi interesseranno principalmente due zone: da un lato Via Vinicola, Via Salvemini e le relative intersezioni, dall’altro Piazza dei Terracottai e un tratto di Via Gramsci.

Per ridurre al minimo i disagi per i residenti e la viabilità, le operazioni saranno organizzate in due fasi distinte per ciascuna area, permettendo così sempre un certo grado di accessibilità.

Lavori in Via Vinicola e Via Salvemini

Nelle giornate del 21 e 22 luglio, dalle ore 8:00 alle 12:00 e poi dalle 13:00 alle 19:00, non sarà possibile accedere al tratto di Via Vinicola compreso tra l’incrocio con Via Maremmana e il civico 80 e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

I veicoli provenienti dal tratto senza sfondo di Via Vinicola dovranno obbligatoriamente svoltare a destra in direzione della Statale 67 Tosco Romagnola.

Nella stessa fascia oraria sarà chiusa al traffico Via Salvemini all’altezza del civico 84, con obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che, provenendo da Via Morandi, si immettono su Via Salvemini, eccezion fatta per i residenti fino al civico 84. L’intera area sarà adeguatamente segnalata con cartelli di preavviso e indicazioni complementari.

I lavori saranno organizzati in due momenti: inizialmente sarà chiuso il tratto di Via Vinicola tra il civico 80 e Via Maremmana; successivamente si procederà con la chiusura del tratto a senso unico della stessa via e del tratto interessato di Via Salvemini. Tale organizzazione è stata pensata per garantire, per quanto possibile, la continuità di accesso ai residenti.

Lavori in Piazza dei Terracottai e in Via Gramsci

Dal 22 al 24 luglio, sempre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 19:00, i lavori si sposteranno su Piazza dei Terracottai e su Via Gramsci. Anche in questo caso è prevista una gestione in due fasi: prima la chiusura di Piazza dei Terracottai, poi quella del tratto di Via Gramsci compreso tra il civico 78 e il lampione identificato come “Q56 – 034” posto in prossimità del civico 76. In entrambe le aree sarà istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati e l’interdizione al transito, salvo deroghe per i residenti fino ai punti indicati.

I veicoli provenienti da Montelupo Fiorentino devono svoltare a destra all'incrocio con Via Bozzeto, mentre sarà vietato l’accesso a chi proviene da Samminiatello all’altezza del civico 78. Inoltre, sarà vietata la sosta anche lungo lo stradello della ferrovia parallelo a Via Gramsci, da Piazza dei Terracottai.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate