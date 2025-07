Minaccia l'ex datore di lavoro e gli chiede soldi, arrestato ventenne

Un 20enne di Lucca è stato arrestato nel comune di Capannori per estorsione. L'arresto dei carabinieri è avvenuto in flagranza martedì 15 luglio.

Un ristoratore di Capannori si era rivolto ai militari perché da giorni riceveva messaggi da un ex dipendente che aveva avuto in prova per due giorni. Ignori avrebbero duplicato il profilo Whatsapp del ristoratore e inviato messaggi di approccio sessuale al contatto dell'ex dipendente.

Un soggetto, presentatosi come il padre del giovane, avrebbe iniziato a mandare messaggi dal contenuto estorsivo, minacciando di bruciare il locale e avrebbe infangato il suo nome se non avesse pagato 20mila euro.

Alle 16 del 15 luglio, in accordo coi carabinieri, il ristoratore ha accolto 'l'estorsore'. Arrivato in taxi, il ventenne si è fatto consegnare una busta con 4mila euro in contanti. I carabinieri, nascosti nel retro del locale, lo hanno bloccato e arrestato. Ora si trova in carcere a Lucca.