Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in visita al Manifattura Campus di Polimoda a Firenze

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha visitato oggi il nuovo Manifattura Campus di Polimoda a Firenze. Una visita istituzionale di grande significato, che arriva in un momento cruciale per il sistema moda italiano, sottolineando il ruolo strategico della formazione specialistica e la necessità di investire sul talento e sull’innovazione. L’incontro prosegue il dialogo avviato tra il Ministro e Polimoda già lo scorso ottobre, in occasione dell’inaugurazione del campus.

Accolta dal Presidente di Polimoda Ferruccio Ferragamo, dal Direttore Massimiliano Giornetti, dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dal corpo direttivo e da una rappresentanza dei soci e consiglieri della scuola, la delegazione ha potuto incontrare anche gli studenti e docenti, ascoltando le loro visioni e progetti, in un dialogo aperto sul presente e sul futuro dell’educazione nella moda.

La visita aveva l’obiettivo di scoprire dal vivo un’eccellenza italiana nella formazione moda e di toccare con mano i 12.000 mq di laboratori all’avanguardia della scuola - dal design e confezione abbigliamento, alla produzione di calzature e accessori e la lavorazione della pelle, dalla maglieria e la ricerca tessile agli studi fotografici e laboratori informatici, attrezzati con strumenti e software di ultima generazione.

Nel corso dell’incontro il Ministro ha approfondito i percorsi di accreditamento in corso e il progetto della nuova Polimoda Library, concepita come spazio fluido e ibrido per studio, ricerca e cultura materiale. La visita del Ministro Bernini arriva infatti in un momento cruciale per Polimoda, impegnata in un ambizioso processo di accreditamento di alcuni corsi. Un passaggio che mira a rendere la formazione di eccellenza più accessibile, permettendo agli studenti di accedere a borse di studio, crediti formativi e un percorso riconosciuto anche a livello internazionale. La direzione è chiara: valorizzare il merito e abbattere le barriere economiche, in piena coerenza con la visione del Ministro.

Anna Maria Bernini – Ministro dell’Università e della Ricerca

"Ci sono scuole che insegnano. E poi ci sono scuole che ispirano. Che formano giovani e accendono visioni. Che fanno crescere i talenti e li trasformano in tendenze. Polimoda è questo, è molto più di una scuola di alta formazione. È un luogo dove il futuro della moda prende forma ogni giorno, ed è letteralmente cucito tra creatività e competenza, bellezza e strategia.

Perché la moda italiana non è solo estetica, non è solo passerelle. È un ecosistema che unisce artigianato e industria, creatività e metodo. È una forma di pensiero che racconta chi siamo come italiani: liberi, geniali, precisi. Con un piede nella tradizione e lo sguardo fisso verso quello che ancora dobbiamo creare".

Ferruccio Ferragamo – Presidente di Polimoda

"Siamo onorati della visita del Ministro Bernini, che conferma l’attenzione del Governo verso la formazione del settore moda. Crediamo fortemente che il futuro della moda italiana dipenda dalla capacità di connettere tradizione, tecnologia e visione globale, e da scuole come Polimoda".

Con oltre il 70% di studenti provenienti da più di settanta Paesi, Polimoda è un autentico laboratorio multiculturale in cui inclusività e scambio culturale si traducono in collaborazione quotidiana e valore condiviso. In un contesto di tensioni globali, la scuola ribadisce con forza che la moda è un linguaggio di pace, capace di unire diverse identità in un progetto comune di sostenibilità e innovazione.

In un mondo frammentato, Polimoda è l’Italia che unisce: ogni giorno studenti da tutto il mondo condividono spazi, idee e progetti, uniti dalla passione per la moda come espressione culturale e civile. La visita del Ministro Bernini conferma che l’eccellenza italiana si costruisce insieme, con dedizione, visione e responsabilità. Polimoda è una comunità globale che, radicata nella migliore tradizione manifatturiera, lavora per un futuro sostenibile e inclusivo, trasformando il talento internazionale in valore nazionale. Questa è la moda che merita sostegno: un’Italia che accoglie, guida e ispira chi vuole cambiare il mondo attraverso bellezza e impegno.

Fonte: Polimoda - Ufficio Stampa

