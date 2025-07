Morto il 97enne a cui a maggio il figlio cavò un occhio

Il 97enne a cui il figlio cavò un occhio è morto a Orbetello in una casa di cura, a 49 giorni di distanza dal tragico episodio. Il figlio 63enne, adesso in carcere a Sollicciano, il 27 maggio in preda a un raptus aggredì il padre e con una chiave gli cavò un occhio.

La salma del 97enne, riporta La Nazione, è ora a disposizione della procura e il pm titolare dell'inchiesta, Federico Falco, ha disposto l'autopsia. C'è da capire se e fino a che punto, dopo più di un mese e mezzo, la causa del decesso possa essere riconducibile alla violenta aggressione.

