Nuovo stadio Empoli, sindaco Mantellassi: "Stiamo lavorando per farlo bene e insieme"

"Il percorso per lo stadio va avanti. In molti mi state scrivendo "fate veloce!". E lo capisco. Capisco la passione che anima questa frase. Bisogna anche fare per bene e rispettare le norme. E lo stiamo facendo. Stiamo lavorando per fare lo stadio, per farlo bene e per farlo insieme". Così il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi fa il punto sul nuovo stadio Castellani con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

"C’è stata una fase dell’ascolto pubblico, della partecipazione. Abbiamo ricevuto contributi da molti cittadini e fatto incontri con le associazioni sportive e le associazioni di categoria. A gennaio 2025 abbiamo detto come il progetto andava modificato e l’Empoli Fc lo ha integrato come richiesto. Abbiamo indetto la Conferenza dei servizi preliminare e la stiamo concludendo. Il 10 luglio scadevano i termini per la presentazione dei pareri da parte delle amministrazioni partecipanti alla conferenza preliminare. Adesso è in corso la parte conclusiva della conferenza. A breve, con i corretti passaggi, racconteremo cosa ha prodotto la conferenza dei servizi preliminare. Questo progetto è stato presentato a luglio 2024. Esattamente un anno abbiamo chiuso la conferenza preliminare".

Mantellassi aggiunge: "Non eravamo mai arrivati così avanti e siamo fra i percorsi di rigenerazione di impianti sportivi che seguono la Legge Stadi più avanzati a livello nazionale. Per noi lo stadio si fa. Lo stiamo portando avanti nel pieno rispetto di tutti i passaggi amministrativi e in pieno confronto con tutti. Che non vuol dire accontentare tutti, - conclude - ma trovare il migliore equilibrio possibile per l’interesse pubblico".

