Opera, sport, commemorazioni: cambia la viabilità a Empoli

Nelle prossime settimane sono in programma tanti eventi del tempo libero ma anche di natura istituzionale e sportiva ma non solo. Pertanto ecco come verranno modificati il transito e la sosta in alcune zone della nostra città, dal centro alla zona sportiva.

Si comincia con la rassegna musicale appena iniziata “Empoli Jazz Summer festival 2025”, in programma nei giorni 21 e 23 luglio 2025 in piazza Farinata degli Uberti (questi i link agli eventi https://tinyurl.com/yld7anff e https://tinyurl.com/yn46wmju ): dalle 20 alle 23.30 nell’intera piazza saranno adottati il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Giovedì 24 luglio, sarà il giorno delle celebrazioni della memoria: dalle 7.30 fino alle 12 circa e comunque fino al termine della cerimonia, in piazza XXIV Luglio, ambo i lati del tratto compreso tra Largo della Resistenza e via dei Neri, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati e all’intersezione con via Cavour, divieto di transito e temporanea sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della cerimonia.

Per la seconda “Opera in Piazza” che si terrà venerdì 25 luglio, in piazza farinata degli Uberti- in scena la “Cavalleria rusticana" (questo il link all'evento https://tinyurl.com/yw46az8q) - dalle 18 alle 24 in tutta la piazza, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Nel fine settimana, sabato 26 e domenica 27 luglio, si terrà il “6° Triathlon Sprint di Empoli”, manifestazione sportiva molto partecipata che attraverserà la zona sportiva. Si svolgerà in tre fasi principali con le seguenti modalità: fase 1 Frazione a nuoto all'interno della piscina comunale; fase 2 Frazione di ciclismo sul percorso via delle Olimpiadi - via della Tinaia - via Arnovecchio - via del Piano all’Isola - via Pontorme -via Serravalle a San Martino; fase 3 Frazione di podismo all'interno del parco Serravalle.

I provvedimenti temporanei alla sosta e alla circolazione veicolare scatteranno dalle 8 alle 19 dei giorni 26 e 27 luglio 2025 in via delle Olimpiadi, ambo i lati, dalla piscina comunale fino a via della Tinaia, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; nel parcheggio laterale della piscina comunale (zona “Cambio”), a partire dalle 8 del 26 luglio 2025 fino alle 19 del 27 luglio 2025, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’allestimento e svolgimento della manifestazione; corsia destra, dopo la piscina comunale, fino a via della Tinaia, senso unico alternato regolato da movieri. In via Falcone e Borsellino, all’intersezione con via delle Olimpiadi, obbligo direzione a destra per tutti i veicoli eccetto autorizzati.

Nel percorso di gara - via delle Olimpiadi - via della Tinaia - via Arnovecchio - via del Piano all’Isola - via Pontorme -via Serravalle a San Martino – sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario a garantire il passaggio dei partecipanti e dei veicoli al seguito.

Inoltre, per altra attività (trasloco ufficio), dalle 9 alle 15 del giorno 23 luglio 2025, in via Roma, nel tratto dal civico n.2 al n.8, divieto di sosta con rimozione forzata sul lato chiesa per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego; restringimento della carreggiata, lasciando uno spazio libero per il passaggio degli automezzi di pubblico soccorso e pronto intervento non inferiore a metri 3, per l’intera durata dell’intervento.

Divieto di passaggio ciclopedonale dalle 11 alle 18 del giorno 23 luglio 2025, in via XI Febbraio, all’altezza del civico n.113, per n.6 posteggi auto, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego. Divieto di passaggio pedonale

Le disposizioni contenute nelle varie ordinanze non vengono applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa