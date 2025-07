Pinete, rimossa auto abbandonata

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine sul territorio comunale di Fucecchio. Questa mattina, durante un servizio di pattugliamento, la Polizia Locale ha rimosso un'auto abbandonata in via Dosso di Fedone, in località Pinete. Il veicolo, privo di assicurazione, risulta di proprietà di un cittadino straniero ed è probabilmente legato ad attività di spaccio di stupefacenti nell'area delle Cerbaie.

“Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per questo intervento – dichiara la sindaca Emma Donnini –, a dimostrazione dei costanti presidi delle forze dell'ordine sul nostro territorio. Come detto più volte, la sicurezza dei cittadini rappresenta un tema prioritario per la nostra amministrazione e per questo è fondamentale proseguire la collaborazione ed il confronto tra istituzioni e forze dell'ordine”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

