La 5ª B del Copernico di Santa Croce si riunisce 44 anni dopo con la maestra Chiara

Una serata all’insegna dei ricordi d’infanzia indelebili quella di giovedì 17 luglio 2025, quando gli ex alunni della 5ª B della scuola elementare Niccolò Copernico di Santa Croce sull’Arno si sono ritrovati, a distanza di 44 anni, per una cena speciale insieme alla loro maestra Chiara Cavallini Chesi. Il ritrovo si è svolto al ristorante I Canottieri Ristoro sull'Arno.

Una cena ricca di emozioni, aneddoti e risate, in cui sono riaffiorati momenti vissuti insieme tra il 1976 e il 1981. La serata si è conclusa con la promessa di rivedersi presto, magari con la partecipazione anche di chi non ha potuto essere presente a questa reunion.

Durante la serata, un'ex alunna, Donatella Boldrini, ha condiviso con i compagni un pensiero affettuoso dedicato alla maestra Chiara:

“Siamo stati insieme dal 1976 al 1981, anni in cui bastava una sola persona per tenerci uniti: lei. Ci riusciva con pazienza, determinazione e anche con qualche rimprovero ben piazzato, che oggi ricordiamo con il sorriso.

La maestra ci ha insegnato a leggere, a scrivere (ricordo interi quaderni di analisi logica e grammaticale, rivelatisi fondamentali alle scuole superiori per scrivere temi in italiano e affrontare lo studio del latino e delle lingue straniere), a fare le divisioni con la virgola - quelle che ci mandavano in crisi - ma anche a comportarci, a rispettarci e a collaborare.

Oggi siamo qui, ormai ‘cresciuti’, ma dentro ognuno di noi c’è ancora quel bambino o quella bambina che sedeva al proprio banco ad ascoltare la sua voce spiegare e raccontare. E soprattutto, c’è tanta gratitudine. Perché molto di ciò che siamo lo dobbiamo anche a lei.

Grazie di tutto, Maestra, per essere stata unica. E per esserlo ancora”.

La dedica è stato firmata a nome di: Donatella Boldrini; Roberta Ciucci; Andrea Giannelli; Emilia Marcori; Emanuele Iop; Marco Nucci; Carlo Ruggiero; Scilla Marcori; Sonia Marabotti; Monica Mancini; Alessia Biagi; Massimiliano Bertini; Paolo Scaffidi; Marcello Uleazzi.

Notizie correlate