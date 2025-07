Sessant'anni di Casa del Popolo: successo per la cena a Castelfranco

A distanza di qualche giorno, la Casa del Popolo di Castelfranco desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutta la comunità per la straordinaria partecipazione alla cena evento che ha celebrato il suo 60° anniversario. L'evento, tenutosi lo scorso 4 luglio, ha visto la presenza di un numero eccezionale di partecipanti, che hanno affollato il giardino esterno della storica associazione castelfranchese per un momento di festa e condivisione.

“È stato incredibile vedere così tanti volti, vecchi e nuovi, uniti per celebrare un traguardo così significativo,” dichiara Salvatore Morena, Presidente della Casa del Popolo di Castelfranco. “La vostra presenza ha reso la serata davvero speciale e indimenticabile, dimostrando ancora una volta il forte legame e l'affetto che lega la comunità di Castelfranco alla nostra realtà associativa, fondata il 1° Maggio 1965.”

Un ringraziamento speciale è rivolto a tutti i volontari e ai soci che, con dedizione e passione, si sono adoperati nelle settimane precedenti all'evento e durante la serata stessa. “Senza il loro prezioso contributo, la loro energia e il loro instancabile lavoro, tutto questo non sarebbe stato possibile. Sono la vera anima della nostra Casa del Popolo!” aggiunge il Presidente Morena.

Insieme si sono festeggiati non solo 60 anni di storia, ma anche sei decenni di condivisione, impegno, cultura e socialità, pilastri fondamentali dell'attività della Casa del Popolo di Castelfranco.

Guardando al futuro, la Casa del Popolo ApS è lieta di annunciare un autunno ricco di nuove opportunità per tutta la cittadinanza. Da settembre, partiranno numerose nuove attività rivolte ai bambini, con laboratori didattici pensati per stimolare la loro creatività e apprendimento. Non mancheranno inoltre gli eventi ormai diventati famosi, come l'immancabile Sagra della Chianina, e un'offerta di corsi culturali pensati per gli adulti.

La Casa del Popolo di Castelfranco si conferma così un luogo aperto a tutti, dove stare insieme, crescere e partecipare attivamente alla vita della comunità, un punto di riferimento insostituibile per Castelfranco.

Fonte: Ufficio stampa