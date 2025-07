Il toscano, ed ex Empoli, Silvio Baldini guiderà l'Italia Under 21

Un passato, peraltro molto florido, a Empoli. Le radici in Toscana, nella sua Carrara. E ora il futuro con la Nazionale, l'Under 21. Si apre un nuovo capitolo nella carriera di Silvio Baldini, presentato come nuovo allenatore ufficiale degli azzurrini.

Reduce dalla promozione in Serie B con il Pescara, Baldini ha lasciato il Delfino ed è stato voluto in Nazionale Under 21 dall'altro carrarese Gigi Buffon. Baldini avrà come vice Andrea Barzagli, anche lui toscano ma di Firenze.

Come detto, Baldini ha un passato importante a Empoli che ha guidato in due occasioni. In una, nel 2001-02, portò gli azzurri dalla Serie B alla Serie A e poi riuscì a salvarsi contro ogni pronostico.

