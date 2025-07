Tormento in concerto alla Sagra della Zuppa a Massarella

Senatore dell'hip hop italiano, da sempre fedele a un'idea di musica che unisce la forza del rap alla sensibilità del soul, Tormento sarà in concerto sabato 19 luglio in piazza 23 agosto a Massarella, Fucecchio, ospite della Sagra della Zuppa & RB Festival, rigorosamente a ingresso libero.

Sarà l’occasione per ripercorrere successi come “Dimmi di sbagliato che c'è” e “Amor de mi vida”, ma anche per ascoltare il recente Ep “Petali e spine”, che lo vede protagonista di una scrittura profonda ed essenziale. Tormento porta dal vivo un'interpretazione musicale fatta di melodia, flow e cuore. Ad aprire la serata saranno Principe, con il suo rap militante, e Synr Chase, con un sound irriverente e nonsense.

Domenica 20 luglio la Sagra della Zuppa & RB Festival si chiuderà con "Azzurro, la festa italiana" e c’è da ballare: piazza 23 agosto diventerà una grande disco, la consolle sarà nelle mani di Fritz Orlowski e Gruvy, sui piatti gireranno successi di Loredana Bertè, Subsonica, Articolo 31 e altri big, tutti di marca italiana.

Alla Sagra della Zuppa non si mangia solo… la zuppa. Ci sono splendide grigliate, tortelli e specialità toscane e altre leccornie preparate amorevolmente dai cuochi (mamme, babbi, nonne e nonni) di Massarella. Apertura stand dalle ore 19,30, inizio spettacoli ore 21,30. Ingresso libero.

Con il contributo e il patrocinio del Comune di Fucecchio. Info www.contradamassarella.com, www.instagram.com/r_b_festival, www.facebook.com/rbfestivalmassarella.

