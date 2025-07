Use, Gelli: "Giovanili ancora una nostra priorità"

Passano le stagioni, cambiano i giocatori, gli allenatori ed i dirigenti ma solo una cosa non cambia mai: l’attenzione e la cura che il mondo Use riserva alla sua base, vale a dire minibasket e poi settore giovanile gestito dal Biancorosso Sesa. I giocatori fatti in casa restano il segno distintivo di una società dove si continua a coniugare l’importante aspetto sociale con quello agonistico e chi arriva alla Lazzeri, bambino o bambina, ragazzino o ragazzina, trova sempre una squadra nella quale poter giocare con l’obiettivo di arrivare magari un giorno in prima squadra o semplicemente per fare sport e divertirsi in un ambiente sano.

Una dimostrazione fra le tante è il dirigente responsabile del settore giovanile, Francesco Gelli, che ha vissuto tutta la sua carriera agonistica da bambino a capitano sempre e solo con una maglia addosso: quella biancorossa. “La prima cosa che ci tengo a fare – spiega – è ringraziare il nostro responsabile tecnico, Francesco Mazzoni, per il lavoro che ha svolto. Sisco è per noi una garanzia da tutti i punti di vista, una persona che gode della nostra massima fiducia. E con lui tutti gli allenatori, preparatori e staff medico oltre agli atleti ed alle loro famiglie. Il nostro è un lavoro di squadra dove tutti danno il loro, importante contributo”. “Chiudiamo una stagione – prosegue - che ci ha regalato soddisfazioni a più livelli. Dal punto di vista tecnico sportivo i risultati più importanti sono stati quelli dell’Under 17 eccellenza che ha raggiunto la fase interregionale confrontandosi con squadre fra le più forti in Italia e dell’Under 19 eccellenza che si è classificata seconda in Toscana mancando la fase successiva solo per una sconfitta all’ultima giornata. Sono risultati dei quali andiamo molto fieri, ma l’obiettivo del nostro lavoro col vivaio non è solo questo”. “Far crescere i ragazzi – prosegue – resta la priorità del lavoro, una crescita non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello personale. Il prossimo anno cercheremo di proporre, dove possibile, diversi livelli per fasce di età, così da permettere a chiunque di trovare la giusta collocazione e fare il proprio percorso di crescita. Da questo punto si vista sono molto importanti anche le collaborazioni con le società limitrofe come Cerreto e Montespertoli che ringraziamo, auspicando che il rapporto prosegua”. Altra questione molto importante è quella degli spazi. “Ne avremo di più – conclude Francesco Gelli – ed anche questo è un aspetto molto importante per far allenare i ragazzi visto che abbiamo numeri importanti dei quali siamo orgogliosi. Il tutto senza dimenticare la prima squadra dove verranno inseriti nuovi ragazzi che hanno finito o sono in procinto di finire il percorso delle giovanili.

Come la filosofia di casa Use impone.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa