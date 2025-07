Caravan in fiamme a Firenze

Momenti di apprensione in via dell’Olmatello, dove un autocaravan parcheggiato sulla strada è stato completamente avvolto dalle fiamme. L’allarme è scattato alle 21.15, quando alcuni residenti hanno segnalato il rogo al numero di emergenza.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Firenze, con una squadra operativa supportata da un’autobotte. All’arrivo dei soccorsi, il veicolo era già interamente avvolto dal fuoco, con alte colonne di fumo visibili a distanza.

Fortunatamente non si registrano feriti o persone coinvolte. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Restano da accertare le cause dell’incendio, su cui saranno avviati i rilievi del caso.

