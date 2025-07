Centrodestra VinciAmo con il PD sul team sicurezza

Lacrime di coccodrillo del PD sulla sicurezza: poco tempo fa bruciavano il DDL Sicurezza in aula, ora fingono di preoccuparsi. Ipocrisia allo stato puro

Il Partito Democratico piange lacrime di coccodrillo. Dopo anni di silenzi e sottovalutazioni, oggi scopre la parola "sicurezza" solo perché si avvicina la campagna elettorale. Ma i cittadini non hanno dimenticato: sono gli stessi che poco tempo fa, in Consiglio Comunale, hanno votato una mozione contro il DDL Sicurezza del Governo Meloni, bocciando misure fondamentali per il contrasto alla criminalità.

Il PD si è opposto a:

l’inasprimento delle pene per chi aggredisce le forze dell’ordine;

il divieto di vendere SIM anonime, usate da criminali e terroristi;

la revoca della cittadinanza a chi commette reati di terrorismo;

pene più severe per chi occupa abusivamente immobili e imbratta beni pubblici.

Una sinistra che difende i delinquenti e attacca i tutori dell’ordine, arrivando perfino a contestare il diritto degli agenti di portare l’arma fuori servizio. Questa non è politica: è una resa totale all’illegalità.

E ora? Il Sindaco corre dal Prefetto a fare dichiarazioni di facciata, come se i cittadini potessero dimenticare tutto. No, non si può fingere oggi di voler proteggere la città quando ieri si votava contro chi la difende. Questa è ipocrisia. Questa è offesa.

Noi del gruppo VinciAmo lo diciamo da mesi: la sicurezza è un diritto, non un’opzione ideologica. E le nostre proposte sono lì, pronte:

Vigili di quartiere per presidiare il territorio;

Videosorveglianza funzionante;

Collaborazione vera con le forze dell’ordine;

Tolleranza zero verso ogni illegalità.

Il Partito Democratico ha già scelto da che parte stare. Noi stiamo con i cittadini, con la legalità, con chi ogni giorno rischia la vita per proteggere gli altri.

Non accetteremo che la sicurezza diventi lo strumento della loro propaganda elettorale. Le lacrime di coccodrillo non lavano anni di scelte sbagliate.

Centrodestra VinciAmo

Notizie correlate