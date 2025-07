Chiesina Uzzanese: tutto pronto per accogliere lo storico concorso di Miss Italia

La maratona estiva della bellezza tocca una località che fa parte della storia del concorso di Miss Toscana: Chiesina Uzzanese. Il centro della provincia di Pistoia praticamente da sempre ospita sia le serate che prevedono l’assegnazione di una fascia che i casting del concorso.

L’appuntamento è per lunedì sera 21 luglio alle 21,30 in piazza Vittorio Emanuele e al termine della serata verrà proclamata la nuova Miss Chiesina Uzzanese.

Saranno circa una ventina le ragazze in gara che sfileranno in passerella presentate dall’attore, comico, intrattenitore e conduttore Gaetano Gennai. C’è molta attesa tra le partecipanti che si sfideranno per la conquista di questo titolo che è tra i più prestigiosi delle selezioni di Miss Toscana. La manifestazione di lunedì sera è organizzata dal Comune di Chiesina Uzzanese ed è inserita nel cartellone degli eventi dell’Estate Chiesinese con il contributo della discoteca Don Carlos.

La ragazza vincitrice accederà di diritto alla semifinale regionale in programma per domenica 3 agosto mentre la finalissima che assegnerà il titolo di Miss Toscana si svolgerà domenica 31 agosto.

Fonte: Miss Italia Toscana

