Costituito il nuovo circolo di Fratelli d’Italia a Terricciola

“Si è ufficialmente costituito il nuovo circolo di Fratelli d’Italia del Comune di Terricciola. Una presenza organizzata e strutturata che nasce con l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento politico e sociale per i cittadini del territorio.”

“Nei prossimi giorni – annunciano dal circolo – partiranno le iniziative pubbliche e una campagna di adesione aperta a tutti coloro che vorranno avvicinarsi al nostro progetto, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani.”

“Accanto all’attività politica, organizzeremo una serie di eventi e momenti di confronto per proporre all’amministrazione comunale progetti concreti volti a favorire la crescita e lo sviluppo di Terricciola. Siamo convinti che, grazie al lavoro svolto in questi primi 12 mesi dall’amministrazione comunale, che ha già riaperto le porte del Comune ai cittadini e avviato un percorso di rinnovamento, si possa continuare a fare ancora molto per il bene del nostro territorio. Fratelli d’Italia sarà al fianco di questa amministrazione, con spirito propositivo e con la volontà di dare il proprio contributo.”

“Il nuovo circolo – concludono da Fratelli d’Italia Terricciola – vuole essere uno strumento di partecipazione e ascolto, aperto a tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro Comune.”

Fonte: Fratelli d'Italia Pontedera