Dehors sul suolo pubblico senza autorizzazione: raffica di multe a Livorno

Un blitz della polizia municipale nel cuore della città ha portato alla luce una situazione preoccupante: numerosi locali del centro storico occupavano il suolo pubblico senza alcuna autorizzazione, violando apertamente le normative comunali. Il risultato è stato un vero e proprio bollettino di guerra: sanzioni per oltre 6.500 euro.

Nel mirino degli agenti, i dehors abusivi che da tempo proliferano senza controllo. Secondo quanto riferito in una nota ufficiale, sono state accertate 18 violazioni per occupazione non autorizzata di suolo pubblico, sette locali sono stati multati per insegne installate senza permesso, e tre esercizi sono finiti nei verbali per tende non conformi ai colori stabiliti dal regolamento edilizio.

Non solo: in più casi l’occupazione del suolo si è rivelata difforme rispetto a quanto autorizzato, confermando un quadro di diffusa inosservanza delle regole da parte degli esercenti.

Le autorità comunali annunciano ulteriori controlli nei prossimi giorni. Il centro storico, cuore pulsante della città, rischia di diventare teatro di illegalità diffusa se non si ripristina il rispetto delle norme.

Notizie correlate